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    СКА на выезде победил «Магнитку»

    КХЛ СКА Металлург Мг
    Петербургский СКА одержал гостевую победу над магнитогорским «Металлургом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей отличились Алексей Бывальцев (42-я минута), Наиль Якупов (49) и Сергей Плотников (20, ПВ).

    Единственную шайбу хозяев забросил Роман Любимов (34).

    СКА с 89 очками вышел в лидеры Западной конференции, обогнав на одно очко ЦСКА, а «Металлург» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 74 очка.

    В следующем матче петербуржцы 31 января на выезде сыграют с «Барысом», а «Магнитка» в тот же день в Москве сыграет с местным «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
    Голы: Любимов — 11 (Береглазов, Ольшанский), 34:23 — 1:0. Бывальцев — 5 (Гавриков), 42:19 — 1:1. Якупов — 18 (Прохоркин, Гусев), 49:16 — 1:2. Плотников — 17 (п.в., Каблуков), 59:56 — 1:3Вратари: Кошечкин (58:18 — 59:56) — ШестеркинБроски: 24 (9+9+6) — 15 (5+4+6)Штраф: 2 — 2
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