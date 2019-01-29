СКА на выезде победил «Магнитку»

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей отличились Алексей Бывальцев (42-я минута), Наиль Якупов (49) и Сергей Плотников (20, ПВ).
Единственную шайбу хозяев забросил Роман Любимов (34).
СКА с 89 очками вышел в лидеры Западной конференции, обогнав на одно очко ЦСКА, а «Металлург» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 74 очка.
В следующем матче петербуржцы 31 января на выезде сыграют с «Барысом», а «Магнитка» в тот же день в Москве сыграет с местным «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Любимов — 11 (Береглазов, Ольшанский), 34:23 — 1:0. Бывальцев — 5 (Гавриков), 42:19 — 1:1. Якупов — 18 (Прохоркин, Гусев), 49:16 — 1:2. Плотников — 17 (п.в., Каблуков), 59:56 — 1:3Вратари: Кошечкин (58:18 — 59:56) — ШестеркинБроски: 24 (9+9+6) — 15 (5+4+6)Штраф: 2 — 2