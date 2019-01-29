СКА на выезде победил «Магнитку»

Петербургскийодержал гостевую победу над магнитогорским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алексей Бывальцев (42-я минута), Наиль Якупов (49) и Сергей Плотников (20, ПВ).

Единственную шайбу хозяев забросил Роман Любимов (34).

СКА с 89 очками вышел в лидеры Западной конференции, обогнав на одно очко ЦСКА, а «Металлург» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 74 очка.

В следующем матче петербуржцы 31 января на выезде сыграют с «Барысом», а «Магнитка» в тот же день в Москве сыграет с местным «Динамо».