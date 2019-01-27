«Локомотив» одержав шестую победу подряд, обыграв «Сочи»

«Локомотив»
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Единственную шайбу в этой встрече на 51-й минуте забросил Егор Аверин.
Голкипер ярославской команды Илья Коновалов отразил 38 бросков и записал на свой счет десятый «сухой» матч в текущем сезоне.
В следующем матче «Сочи» в гостях встретится с «Нефтехимиком», а «Локомотив» на выезде сыграет против «Северстали».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Е. Аверин — 12 (Козун, Крунвалль), 50:58 — 1:0Вратари: Коновалов — Барулин (59:08)Броски: 29 (3+12+14) — 38 (19+10+9)Штраф: 6 — 4