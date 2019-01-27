«Локомотив» одержав шестую победу подряд, обыграв «Сочи»

Ярославскийвзяли верх над(1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу в этой встрече на 51-й минуте забросил Егор Аверин.

Голкипер ярославской команды Илья Коновалов отразил 38 бросков и записал на свой счет десятый «сухой» матч в текущем сезоне.

В следующем матче «Сочи» в гостях встретится с «Нефтехимиком», а «Локомотив» на выезде сыграет против «Северстали».