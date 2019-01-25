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    Московское «Динамо» обыграло «Спартак»

    КХЛ Динамо Спартак
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей отличились Микс Индрашис (35-я минута), Игорь Макаров (45) и Вадим Шипачев (59, ПВ).

    Единственную шайбу гостей забросил Артем Федоров (58).

    В активе обеих команд по 61-му очку. В следующем матче обеим командам будет противостоять рижское «Динамо», но подопечным Владимира Крикунова 28 января, а красно-белым — 31 января.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Индрашис — 11 (Шипачев), 35:54 — 1:0. Макаров — 4 (бол., Игумнов, Брюквин), 45:06 — 2:0. Федоров — 7 (Даугавиньш), 57:17 — 2:1. Шипачев — 18 (п.в., Кагарлицкий), 59:59 — 3:1Вратари: Еременко — Гудачек (56:54 — 57:17, 59:30)Штраф: 6 — 8Броски: 30 (5+12+13) — 19 (10+3+6)
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