«Спартак» прервал победную серию «Северстали»

«Спартак»
«Северсталь»
В составе победителей отличились Максим Цыплаков (10-я минута), Антон Злобин (12), Мартиньш Карсумс (36) и Александр Осипов (37).
За череповецкую команду шайбы забросили Юрий Трубачев (13), Герман Грачев (17) и Дмитрий Марковин (19).
«Спартак», набрав 61 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Забпадной конференции. «Северсталь» занимает десятое место — 40 очков.
Красно-белые прервали победную серию из семи матчей команды из Череповца.
В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет против московского «Динамо», а «Северсталь» на выезде встретится с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:3, 2:0, 0:0)
Голы: Цыплаков — 4, 9:06 — 1:0. Злобин — 1 (Карсумс), 11:37 — 2:0. Трубачев — 9, 12:35 — 2:1. Грачев — 1 (Захарчук), 16:40 — 2:2. Марковин — 5 (бол., Кинрейд), 18:11 — 2:3. Карсумс — 9 (Даугавиньш, Зубов), 35:39 — 3:3. Осипов — 5 (Максвелл, Трунев), 36:12 — 4:3Вратари: Гудачек (Беспалов, 18:11) — Коробов (Артамкин, 11:37, 58:17 — 59:58)Броски: 30 (10+8+12) — 21 (8+5+8)Штраф: 6 — 6