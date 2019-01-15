ЦСКА прервал победную серию магнитогорского «Металлурга»

Илья Сорокин
ХК ЦСКА
Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Михаил Григоренко, Линден Вей и Иван Телегин. «Сухарь» оформил голкипер «армейского» коллектива Илья Сорокин.
«Металлург» занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 68 очков. ЦСКА с 84 баллами располагается на 1-й строчке на Западе.
Подопечные Йозефа Яндача прервали победную серию из восьми выигранных матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Григоренко — 14 (бол., Слепышев, Блажиевский), 34:32 — 1:0. Вей — 10 (Григоренко, Капризов), 57:25 — 2:0. Телегин — 6 (п.в.), 58:40 — 3:0Вратари: Сорокин — Кошечкин (57:37 — 58:40)Штраф: 12 — 16Броски: 23 (6+11+6) — 27 (6+6+15)