Cпортивный мир прощается с Адель

Издание The Sun в конце 2018 года сообщило, что популярная британская певица Адель после пятилетней паузы в карьере, решила завязать с гастролями и пением в целом, предпочтя этому жизнь домохозяйки.

Это известие совершенно неожиданно породило в сети забавный флешмоб, посвященный прощанию с певицей.

В конце декабря 2018 года пользователь приложения Tik Tok David Kasprak опубликовал видео, на котором множество мармеладных мишек выложены на полу — один из них стоит на импровизированной «сцене», тогда как остальная массовка исполняет роль зрителей. Фоном звучит концертная запись песни Адель Someone like you.

Этим роликом автор провел параллель с выступлением Адель в Royal Albert Hall в 2012 году, когда зал буквально стал петь «Someone Like You» вместо певицы.

Видео быстро стало вирусным и расползлось по соцсетями, запись из Tik Tok получила более 1,5 миллионов лайков.

В начале января 2019 году в интернете самопроизвольно запустился флешмоб, который сначала распространялся под хештегом #haribochallenge. Сейчас он более известен как #GummyBearChallenge, #AdeleChallenge или даже #someonelikeyou.

Пользователи повторяли сцену их оригинального видео с другими подручными материалами. В челлендже приняли участие супергерои из комиксов, Дарт Вейдер с штурмовиками, московские автобусы и многие-многие другие.

Разумеется, спортивный мир не остался в стороне. В челлендже приняли участие футбольные клубы...

...хоккейные дружины.

....и целые хоккейные лиги и федерации.

А также баскетбольные команды и федерации.

Подтянулись и другие виды спорта — гимнастика, водное поло, бейсбол, не остались в стороне и фанаты.

Даже абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поддержал британскую певицу.

