Cпортивный мир прощается с Адель

Это известие совершенно неожиданно породило в сети забавный флешмоб, посвященный прощанию с певицей.
В конце декабря 2018 года пользователь приложения Tik Tok David Kasprak опубликовал видео, на котором множество мармеладных мишек выложены на полу — один из них стоит на импровизированной «сцене», тогда как остальная массовка исполняет роль зрителей. Фоном звучит концертная запись песни Адель Someone like you.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I'm sharing my #crazy #tiktok #video also here. More than 4 kg #gummybears singing #someonelikeyou by @adele, 5 hours work on my knees 😂, 5 milion views on TikTok and 4 milion views on #Twitter during 2 days. #Amazing! #ThankYou! #viral #meme #concert #followme #funny @haribo_deutschland @haribofr_officiel @tiktokofficials @tiktok
Этим роликом автор провел параллель с выступлением Адель в Royal Albert Hall в 2012 году, когда зал буквально стал петь «Someone Like You» вместо певицы.
Видео быстро стало вирусным и расползлось по соцсетями, запись из Tik Tok получила более 1,5 миллионов лайков.
В начале января 2019 году в интернете самопроизвольно запустился флешмоб, который сначала распространялся под хештегом #haribochallenge. Сейчас он более известен как #GummyBearChallenge, #AdeleChallenge или даже #someonelikeyou.
Пользователи повторяли сцену их оригинального видео с другими подручными материалами. В челлендже приняли участие супергерои из комиксов, Дарт Вейдер с штурмовиками, московские автобусы и многие-многие другие.
marvel squad rolling up pic.twitter.com/2wy7P2eKlD— becca 4 DAYS TILL KACEY (@badreplrhs) 5 января 2019 г.
Разумеется, спортивный мир не остался в стороне. В челлендже приняли участие футбольные клубы...
...хоккейные дружины.
#someonelikeyou в исполнении Кепу и кепок.— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 9 января 2019 г.
Не забывайте про славную традицию💚
Завтра принимаем рижское «Динамо», матч обещает быть результативным: держите ваши кепки наготове 😉#adelechallenge #челлендж2019 pic.twitter.com/7AM2pMTGaO
✌🏻Мы в теме! #AdeleChallenge#Екатеринбург #ЗаводиАвто pic.twitter.com/t6xC2f52FP— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 11 января 2019 г.
Наш #adelechallenge от Севы 😺😺😺😺😺😺😺😺😺😺#adelechallenge #haribochallenge #Adele pic.twitter.com/d0xbbegXhY— HC Severstal (@severstalclub) 12 января 2019 г.
#oneteamsakhalin присоединяется к #adelechallenge pic.twitter.com/jzBX1A4GMH— ПСК Сахалин (@OneTeamSakhalin) 8 января 2019 г.
....и целые хоккейные лиги и федерации.
Врываемся в мировые тренды!— ФХМ (@FHMoscow) 14 января 2019 г.
Наш #adelechallenge 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TYAvZOqwMY
#AdeleChallenge на Кубке Вызова 2019 pic.twitter.com/7VdYCriTS7— МХЛ — Лига сильных! (@MHL_rus) 12 января 2019 г.
А также баскетбольные команды и федерации.
#adelechallenge #lokobasket— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 11 января 2019 г.
😢 @Adele объявила о завершении карьеры, но весь интернет с помощью #adelechallenge просит её остаться. Мы тоже! #someonelikeyou pic.twitter.com/6FoRyAmHCn
Подтянулись и другие виды спорта — гимнастика, водное поло, бейсбол, не остались в стороне и фанаты.
Даже абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поддержал британскую певицу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья, мы вернулись! Скучали по нам? Пока нас не было, произошло уже несколько интересных событий, мы начнем с самых актуальных🤗 ▫️▫️▫️ Сборная России по спортивной гимнастике, не смогла пройти мимо и не поддержать великолепную певицу Adele, в связи с завершением её музыкальной карьеры😁💃🏻 #adelechallenge #toprusgym @ptencoff @really_cool_video @bossvidos
#HariboChallenge x #NationalBobbleheadDay #SFGiants pic.twitter.com/m48xMmNdSF— San Francisco Giants (@SFGiants) 8 января 2019 г.
Wildcat fans we need #someonelikeyou to come and support Men’s and Women’s Basketball tonight and Saturday!— CWU Athletics (@CWUAthletics) 10 января 2019 г.
January 10th
WBB vs SMU @ 5:15 PM
MBB vs SFU @ 7:30 PM
January 12th
WBB vs SPU @ 5:15 PM
MBB vs WWU @ 7:30 PM#ReignCrimson pic.twitter.com/1aFGUDtXcu
#SomeOneLikeYou #Adelechallenge pic.twitter.com/Kbg6wC3XEf— Вперед Гусары (@vperedgusari23) 11 января 2019 г.
#adelechallenge 😂🏋🏾♀️ pic.twitter.com/K7FdAw3Pyr— Айбота Алиева (@Aibellenok) 8 января 2019 г.
Присоединяйтесь к #adelechallenge pic.twitter.com/p4E1o3h5B4— dekopatop (@dekopatop) 9 января 2019 г.
Нужно признать, что челлендж не получил широкого распространения в спортивном мире и в целом был куда более скучным и однообразным, чем «манекен челлендж» или «диззи гол челлендж». 0