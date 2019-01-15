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    Cпортивный мир прощается с Адель

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    Мы помним, как весь мир радостно трясся под Harlem Shake, обливался водой в рамках Ice Bucket Challenge и замирал в Mannequin Challenge. Настало время #Adelechallenge.
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    Издание The Sun в конце 2018 года сообщило, что популярная британская певица Адель после пятилетней паузы в карьере, решила завязать с гастролями и пением в целом, предпочтя этому жизнь домохозяйки.

    Это известие совершенно неожиданно породило в сети забавный флешмоб, посвященный прощанию с певицей.

    В конце декабря 2018 года пользователь приложения Tik Tok David Kasprak опубликовал видео, на котором множество мармеладных мишек выложены на полу — один из них стоит на импровизированной «сцене», тогда как остальная массовка исполняет роль зрителей. Фоном звучит концертная запись песни Адель Someone like you.

    Этим роликом автор провел параллель с выступлением Адель в Royal Albert Hall в 2012 году, когда зал буквально стал петь «Someone Like You» вместо певицы.

    Все поют

    Видео быстро стало вирусным и расползлось по соцсетями, запись из Tik Tok получила более 1,5 миллионов лайков.

    В начале января 2019 году в интернете самопроизвольно запустился флешмоб, который сначала распространялся под хештегом #haribochallenge. Сейчас он более известен как #GummyBearChallenge, #AdeleChallenge или даже #someonelikeyou.

    Пользователи повторяли сцену их оригинального видео с другими подручными материалами. В челлендже приняли участие супергерои из комиксов, Дарт Вейдер с штурмовиками, московские автобусы и многие-многие другие.

    Разумеется, спортивный мир не остался в стороне. В челлендже приняли участие футбольные клубы...

    ...хоккейные дружины.

    ....и целые хоккейные лиги и федерации.

    А также баскетбольные команды и федерации.

    Подтянулись и другие виды спорта — гимнастика, водное поло, бейсбол, не остались в стороне и фанаты.

    Даже абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поддержал британскую певицу.


    Нужно признать, что челлендж не получил широкого распространения в спортивном мире и в целом был куда более скучным и однообразным, чем «манекен челлендж» или «диззи гол челлендж». 0

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