Сборная России одержала третью победу кряду на МЧМ, обыграв Швейцарию

Сборнаяодержала победу над командойсо счетом 7:4 (1:2, 2:1, 4:1) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира-2019.

У россиян отличились Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов. В составе сборной Швейцарии дубль оформил Марко Леман, по голу на счету Валентина Нуусбаумера и Янника Брюшвайлера.

Отметим, что на 37-й минуте матча произошел уникальный эпизод. Швейцарцы в одной атаке заработали два буллита после нарушений со стороны Дмитрия Саморукова. Однако буллиты были не реализованы.

В следующем туре сборная России встретится с Канадой. Швейцария завершила групповой этап с четырьмя очками. У команды Валерия Брагина девять баллов после трех встреч.