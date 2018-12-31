Сборная России одержала третью победу кряду на МЧМ, обыграв Швейцарию

Сборная России
ФХР
У россиян отличились Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов. В составе сборной Швейцарии дубль оформил Марко Леман, по голу на счету Валентина Нуусбаумера и Янника Брюшвайлера.
Отметим, что на 37-й минуте матча произошел уникальный эпизод. Швейцарцы в одной атаке заработали два буллита после нарушений со стороны Дмитрия Саморукова. Однако буллиты были не реализованы.
В следующем туре сборная России встретится с Канадой. Швейцария завершила групповой этап с четырьмя очками. У команды Валерия Брагина девять баллов после трех встреч.
Молодежный чемпионат мира. Группа A
Швейцария — Россия — 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)
Голы: Леманн — 1 (Таннер, Леунбергер), 0:49 — 1:0. Нусбаумер — 1 (Брюшвайлер, Мозер), 9:06 — 2:0. Марченко — 1 (Подколзин), 14:27 — 2:1. Леманн — 2 (Леунбергер), 25:46 — 3:1. Саморуков — 1, 26:07 — 3:2. Денисенко — 1 (бол., Кравцов, Саморуков), 31:58 — 3:3. Слепец — 1 (мен.), 42:04 — 3:4. Алексеев — 1 (бол., Романов, Шашков), 46:38 — 3:5. Брюшвайлер — 1 (Нусбаумер, Эбишер), 47:13 — 4:5. Шэн — 2 (Шашков, Ольшанский), 51:42 — 4:6. Кравцов — 2 (Денисенко, Костин), 52:50 — 4:7Нереализованные буллиты: Леманн (Ш), 36:55, Курашев (Ш), 36:55Вратари: А. Шмид (58:00) — ТарасовБроски: 6-29