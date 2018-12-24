«Авангард» нанес поражение «Сибири»

Хоккеисты «Авангарда»
ХК «Авангард»
Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Хозяева вышли вперед на 34-й минуте усилиями Сергея Шумакова. Спустя три минуты Ансель Галимов упрочил преимущество омичей.
На 44-й минуте новосибирский клуб сократил отставание благодаря голу Александра Логинова, но точку в матче поставил бросок Кирилла Семенова, поразившего пустые ворота.
Подопечные Боба Хартли выиграли четвертый матч из пяти последних.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» — «Сибирь» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Шумаков — 2 (Деарне, Петров), 33:33 — 1:0. Галимов — 5 (Стась, Покка), 36:37 — 2:0. Логинов — 4 (Карон), 43:14 — 2:1. Семенов — 11 (п.в.), 59:43 — 3:1Вратари: Налимов — Тэйлор (58:52 — 59:43)Штраф: 2 — 8Броски: 34 (8+12+14) — 14 (5+5+4)
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции (59 очков), а «Сибирь» — 11-е (32 очка). 0