«Спартак» — «Северсталь»: счет матча 5:1, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе «красно-белых» голы записали на свой счет Александр Беляев, Герман Рубцов, Михал Чайковский, Ансель Галимов и Егор Филин.
Единственную шайбу «Северстали» забросил Николай Буренов.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч.
«Спартак» — «Северсталь» 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).
Голы: Беляев — 3 (Рубцов, Филин), 11:29 — 1:0. Рубцов — 2 (Принс, Иванов), 25:53 — 2:0. Чайковски — 3 (Морозов, Зайцев), 28:30 — 3:0. Галимов — 1 (Пашин, Принс), 32:05 — 4:0. Буренов — 1 (Иванцов), 32:45 — 4:1. Филин — 1, 51:29 — 5:1Вратари: Николаев — СамойловБроски: 30 (8+13+9) — 20 (5+9+6)Штраф: 4 — 17Счет в серии: 4 — 1
После этого матча «Спартак» выиграл серию плей-офф у «Северстали» со счетом 4:1. Во 2-м раунде «красно-белые» сыграют против Восточной команды. «Северсталь» завершила сезон.