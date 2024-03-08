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    «Северсталь» вылетела на стадии первого раунда плей-офф КХЛ

    «Спартак» — «Северсталь»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    «Спартак» обыграл «Северсталь» (5:1) в 5-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе «красно-белых» голы записали на свой счет Александр Беляев, Герман Рубцов, Михал Чайковский, Ансель Галимов и Егор Филин.

    Единственную шайбу «Северстали» забросил Николай Буренов.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч.
    «Спартак» — «Северсталь» 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).
    Голы: Беляев — 3 (Рубцов, Филин), 11:29 — 1:0. Рубцов — 2 (Принс, Иванов), 25:53 — 2:0. Чайковски — 3 (Морозов, Зайцев), 28:30 — 3:0. Галимов — 1 (Пашин, Принс), 32:05 — 4:0. Буренов — 1 (Иванцов), 32:45 — 4:1. Филин — 1, 51:29 — 5:1Вратари: Николаев — СамойловБроски: 30 (8+13+9) — 20 (5+9+6)Штраф: 4 — 17Счет в серии: 4 — 1

    После этого матча «Спартак» выиграл серию плей-офф у «Северстали» со счетом 4:1. Во 2-м раунде «красно-белые» сыграют против Восточной команды. «Северсталь» завершила сезон.

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