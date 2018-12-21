«Магнитка» одержала волевую победу над «Нефтехимиком»

Нижнекамскийуступил магнитогорскому(2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Иван Верещагин (25), Андрей Чибисов (35), Виктор Антипин (36) и Ииро Пакаринен (36).

За хозяев шайбы забросили Эмиль Галимов (23-я минута) и Йоонас Няттинен (26).

«Металлург», набрав 58 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 34 балла, располагается на десятом месте.

В следующем матче «Нефтехимик» в гостях сыграет против ЦСКА, а «Металлург» на выезде встретится со «Слованом».