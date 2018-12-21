«Магнитка» одержала волевую победу над «Нефтехимиком»

«Магнитка»
«Металлург»
В составе победителей отличились Иван Верещагин (25), Андрей Чибисов (35), Виктор Антипин (36) и Ииро Пакаринен (36).
За хозяев шайбы забросили Эмиль Галимов (23-я минута) и Йоонас Няттинен (26).
«Металлург», набрав 58 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 34 балла, располагается на десятом месте.
В следующем матче «Нефтехимик» в гостях сыграет против ЦСКА, а «Металлург» на выезде встретится со «Слованом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
Голы: Галимов — 6 (Нестрашил, Косов), 22:43 — 1:0. Верещагин — 4, 24:17 — 1:1. Няттинен — 13 (Руохомаа), 25:58 — 2:1. Чибисов — 6 (бол., Матушкин, Булирж), 34:14 — 2:2. Антипин — 9 (бол., Мозякин, Кулемин), 35:12 — 2:3. Пакаринен — 15, 35:24 — 2:4Вратари: Ежов (Коротаев, 35:24) — КошечкинБроски: 34 (12+12+10) — 25 (8+11+6)Штраф: 6 — 10