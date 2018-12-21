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    «Магнитка» одержала волевую победу над «Нефтехимиком»

    КХЛ Нефтехимик Металлург Мг
    Нижнекамский «Нефтехимик» уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Магнитка»
    «Магнитка»
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    В составе победителей отличились Иван Верещагин (25), Андрей Чибисов (35), Виктор Антипин (36) и Ииро Пакаринен (36).

    За хозяев шайбы забросили Эмиль Галимов (23-я минута) и Йоонас Няттинен (26).

    «Металлург», набрав 58 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 34 балла, располагается на десятом месте.

    В следующем матче «Нефтехимик» в гостях сыграет против ЦСКА, а «Металлург» на выезде встретится со «Слованом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
    Голы: Галимов — 6 (Нестрашил, Косов), 22:43 — 1:0. Верещагин — 4, 24:17 — 1:1. Няттинен — 13 (Руохомаа), 25:58 — 2:1. Чибисов — 6 (бол., Матушкин, Булирж), 34:14 — 2:2. Антипин — 9 (бол., Мозякин, Кулемин), 35:12 — 2:3. Пакаринен — 15, 35:24 — 2:4Вратари: Ежов (Коротаев, 35:24) — КошечкинБроски: 34 (12+12+10) — 25 (8+11+6)Штраф: 6 — 10
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