Историческая победа над финнами на футбольном стадионе

Не все так гладко

Корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев ругает привычную российскую беду — систему допуска зрителей на спортивные объекты и комфортного выхода с них.

«Заключительная игра российского этапа Евротура состоялась в Санкт-Петербурге, практически на открытом воздухе. Практически, так как крыша арены, где свои матчи в РПЛ проводит питерский "Зенит", была закрыта, ибо погода в городе на Неве была не лучшая: минус 10. Но хоккеистам это помешать никак не могло. Скорее могло взбодрить. Когда ещё сыграешь в подобных условиях?

Самое сложное задание, которое предстояло выполнить организаторам, — убрать футбольное поле и установить на его месте хоккейную коробку. Об этом в СКА и ФХР позаботились задолго до отчётного противостояния. И справились с ответственным вопросом в полном соответствии с нормами.

Я приехал на арену задолго до начала матча и не мог предъявить никаких нареканий. Крыша закрыта, холода нет, лёд в полной боевой готовности. До матча зрителей развлекла группа "Мумий тролль". "Карнавала не будет!" — слышалось из динамиков. Но карнавал всё же случился.

Выступление, кстати, получилось отличным, хотя видеть коллектив из 90-х на современном спортивном соревновании было не слишком привычно. Да и многие поклонники хоккея, увы, известных исполнителей не услышали. Это было связано с волокитой на пункте досмотра перед входом на стадион. Охрана досконально обыскивала даже представителей прессы, чего уж говорить о рядовых болельщиках? Главная проблема нынешнего хоккея — обилие охранников, которые мешают проведению мероприятий. Эту должность необходимо как можно скорее упразднить за ненадобностью».

Вялая раскачка на старте

Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева восторгается антуражем «Зимней классики», отмечая довольно вялое начало встречи.

«Перед игрой было много споров, стоит ли открывать крышу стадиона или лучше закрыть. Решили не испытать судьбу и не полагаться на питерскую непредсказуемую погоду — закрыли. На стадионе было тепло, спокойно можно было сидеть в свитере и не замерзнуть. Так что плюс к комфорту, небольшой минус к антуражу. Ощущения так такого матча на открытом воздухе не было. Возможно, еще и из-за того, что на стадионе не продавали глинтвейн — самый согревающий напиток зимы. Мне показалось, это был чуть ли не единственный недочет организаторов. В остальном — полный восторг. Хотя я была настроена очень скептически к этой #HockeyClassic. Наполеоновские планы по поводу рекорда как-то не вдохновляли. Сегодня об этом забыла.

Организаторы позвали на матч наших заслуженных ветеранов и перед стартовой сиреной был такой небольшой экскурс в историю советского хоккея, диктор рассказывал о больших победах СССР. Атмосфера царила более чем торжественная. Встреча была приурочена к столетию Анатолия Тарасова. "Мир должен быть благодарен хоккею за то, что он подарил ему Тарасова", — произнес ведущий. На арене было что-то близкое к аншлагу, выглядело грандиозно, хотя еще несколько дней назад мало кто верил, что на хоккей в Петербурге придет больше 60 тысяч зрителей.

Поначалу публика довольно сдержанно приветствовала сборную России, но уже через минут десять освоилась и загалдела. Все было в новинку, в том числе и хоккеистам. Наши ребята в первом периоде выглядели немного потерянными, возможно, испугались ажиотажа. Появились откуда-то нелепые ошибки в своей зоне, потери. И только Шестеркин был с первых секунд крайне хорош — Игорь вытащил два мертвых броска и заслужил самых жарких аплодисментов. А за минуту до конца периода счет открыл герой олимпийского финала. Кирилла Капризова отблагодарили трибуны от души».

Разгром во втором периоде

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Пономаренко фиксирует, что решающим в матче стал второй игровой отрезок.

«Во втором периоде интрига матча внезапно скончалась после того, как россияне забросили три шайбы за пять минут. Причем, во всех трех случаях отличились уже защитники.

Два гола наши забили в большинстве. Сперва отличился питерский армеец Василий Токранов, фактически скопировав свой гол в ворота чехов накануне. Затем броском от синей линии вратаря финнов пробил уже Никита Нестеров. Ну а Владислав Гавриков продемонстрировал отличную скорость, подключился к атаке и увеличил счет до 4:0 уже в равных составах.

Очень похожая ситуация была и в субботнем матче, завершившемся со счетом 7:2. И после него я даже задал вопрос Сергею Андронову: "Каково доигрывать целый период в матчах, где уже все ясно?"

— А что делать, играть-то все равно надо, — развел руками нападающий. Действительно, победы нокаутом в хоккее не предусмотрены. Хотя иногда логика подсказывает именно такой вариант!».

Экономный третий период

Автор Allhockey.ru Павел Малашенко считает, что даже в концовке матча российские хоккеисты не дали заскучать публике.

«В третьем периоде команды перешли в эконом-режим. В какой-то степени игроки и зрители развлекались сами по себе. Первые доводили встречу до победы, вторые — застывали в ожидании итоговой явки. Было понятно, что рекорд стадиона "Шальке" сегодня устоит, однако в преддверии гвоздя "Классики" — СКА — ЦСКА — многих томила интрига, взят ли рубеж в 70 тысяч зрителей, что являлось бы отличным фундаментом для финального штурма европейского рекорда 22 декабря.

Результат шокировал многих, превзойдя все ожидания. Многие были уверены, что главный рекорд петербуржцам и гостям Северной столицы предстоит установить в следующую субботу. Возможно, так и будет, однако двойная цифра, озвученная по стадиону, сначала повергла в шок, так как начиналась она со слова "восемьдесят", а затем превратилась в ребус. Впрочем, рубеж в 70 тысяч зрителей уже был взят по-любому, что автоматически позволило запечатлеть установление нового всероссийского рекорда.

За пять минут до финальной встречи зрители постепенно потянулись, чтобы пораньше успеть в метро, однако их своевременно остановила пятая шайба в исполнении сборной. Шалунов выскочил из-за ворот, доехал до круга вбрасывания и с разворота хлестко бросил. Финский кипер с броском справился, однако, как и в первом периоде, шайба отскочила прямиком на крюк Григоренко. На сей раз Михаил не стал выискивать глазами Капризова, а решил бросить сам — благо позиция убойная и стопроцентная».

Работа над ошибками

Автор «Спорт-Экпресса» Игорь Еронко рассуждает о том, как сделать спортивный праздник еще более захватывающим.

«Конечно, какие-то вещи неплохо бы улучшить. За воротами обзор сверху частично перекрывался подвешенными колонками. Кому-то прожектора светили в глаза. Мне лично не хватало шума с самой коробки. Может быть, не помешало бы подзвучить интершумом — колонки-то есть, а у сигнала задержка будет минимальная. И не хватало повторов на экранах, и это вообще большая беда показа на аренах российского хоккея. Я не против болельщиков на этих самых экранах, но прихожу смотреть игру, в которой мне нужны повторы всего значимого.

Есть время сделать работу над ошибками — до следующего такого матча почти неделя. И как бы то ни было, это огромный успех. Еще на раскатке у меня появилось ощущение монументальности происходящего. И оно только усиливалось со временем. Дело даже не в самом матче. И результат не так важен. Это большое событие, которое было красиво обставлено, вид которого изнутри завораживал. Если вы хотели пойти, но не пошли — очень зря. Тут легко было кайфануть. Сомнительная идея обернулась настоящим праздником. И каждый в нем мог найти что-то свое. Хоккей, развлекухи, антураж, атмосфера, музыкальное наслаждение — все что угодно. Разве не круто?».

Не нужно приукрашивать

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов пеняет руководству ФХР, которое выкатило «дутые» цифры посещаемости матча.

«Здорово, что сборная России победила. Да не просто вымучила победу, а сделала это уверенно и красиво. Это только добавило эпичности всему происходящему. А если добавить к этому мини-фильм про Анатолия Тарасова, который показали перед началом игры, проникаешься ощущением, что прикоснулся к чему-то поистине великому и большому. Вот он — наш хоккей как на ладони: от самых истоков до момента, когда на "игру канадскую, забаву русскую" собирается людей не меньше, чем на "народный" футбол.

81 000 человек, якобы прошедших через "Зенит-Арену" за весь день, вызывали лёгкое недоумение. Как они попали на арену без билета на хоккей? По какой причине ушли? Почему цифра такая круглая? Всё это больше напоминало подгон решения под ответ. Больно уж хотели в федерации побить мировой рекорд. Отсюда и столь странная трактовка. 71381 зрителей — цифра куда более реальная, а главное не менее достойная. В погоне за рекордами важно не забывать, что в конце концов такие матчи проводятся для болельщиков. И игра на Крестовском в приукрашивании не нуждается». 0