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    НХЛ. Победный бросок Овечкина, ассисты Дадонова и Малкина

    Результаты матча НХЛ 16 декабря

    НХЛ Анахайм Дакс Баффало Сэйбрз Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз Колорадо Эвеланш Калгари Флэймз Филадельфия Флайерз Нью-Джерси Дэвилз Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз
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    «Ванкувер» — «Филадельфия» — 5:1

    В составе победителей отличились Кристофер Танев, Луи Эрикссон, Джош Лейво, Брок Бозер и Маркус Гранлунд. Одно очко за результативный пас набрал Николай Голдобин. У гостей гол в активе Скотта Лотона.

    «Ванкувер» набрал 34 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. У «Филадельфии» 28 очков и последнее место на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Филадельфия» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Танев — 1 (Голдобин, Хорват), 4:13 — 1:0. Эрикссон — 6 (Годетт, Бига), 8:09 — 2:0. Лейво — 7 (Бозер, Стэчер), 11:12 — 3:0. Лотон — 7, 16:29 — 3:1. Бозер — 11 (Стэчер, Петтерссон), 32:07 — 4:1. Гранлунд — 6 (п.в., Мотт, Бигл), 55:29 — 5:1Вратари: Маркстрем — Столарз (Лион, 8:14, 54:34 — 55:29)Штраф: 8 — 4Броски: 24 (8+8+8) — 32 (10+9+13)

    «Колорадо» — «Даллас» — 6:4

    В составе победителей отличились Габриэль Ландескуг и Микко Рантанен, которые сделали по дублю, Натан Маккиннон и Мэтт Калверт. У «Далласа» дубль сделал Тайлер Сегин, также забивали Эса Линделл и Джейми Бенн. Два очка за результативные передачи набрал Александр Радулов.

    «Колорадо» набрал 42 очка и занимает четвертое место в Западной конференции. У «Далласа» 35 очков и десятое место.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Даллас» — 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
    Голы: Ландескуг — 20 (бол., Бэрри, Маккиннон), 5:45 — 1:0. Колверт — 5 (Нието), 7:57 — 2:0. Рантанен — 14 (бол., Маккиннон), 19:45 — 3:0. Линделл — 6 (мен., Янмарк, Федун), 28:36 — 3:1. Сегин — 9, 29:20 — 3:2. Рантанен — 15 (бол., Маккиннон, Комфер), 34:53 — 4:2. Сегин — 10 (бол., Федун, Радулов), 53:14 — 4:3. Бенн — 13 (Сегин, Радулов), 55:24 — 4:4. Ландескуг — 21 (Джонсон), 56:40 — 5:4. Маккиннон — 21 (п.в., Рантанен), 58:37 — 6:4Вратари: Варламов — Худобин (Бишоп, 20:00, 57:48 — 58:37, 58:52)Штраф: 6 — 14Броски: 37 (20+8+9) — 42 (9+13+20)

    «Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 2:1 Б

    «Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Победный бросок на счету нападающего Райана Джохансена.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Даллас» — 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
    Голы: Ландескуг — 20 (бол., Бэрри, Маккиннон), 5:45 — 1:0. Колверт — 5 (Нието), 7:57 — 2:0. Рантанен — 14 (бол., Маккиннон), 19:45 — 3:0. Линделл — 6 (мен., Янмарк, Федун), 28:36 — 3:1. Сегин — 9, 29:20 — 3:2. Рантанен — 15 (бол., Маккиннон, Комфер), 34:53 — 4:2. Сегин — 10 (бол., Федун, Радулов), 53:14 — 4:3. Бенн — 13 (Сегин, Радулов), 55:24 — 4:4. Ландескуг — 21 (Джонсон), 56:40 — 5:4. Маккиннон — 21 (п.в., Рантанен), 58:37 — 6:4Вратари: Варламов — Худобин (Бишоп, 20:00, 57:48 — 58:37, 58:52)Штраф: 6 — 14Броски: 37 (20+8+9) — 42 (9+13+20)

    «Айлендерс» — «Детройт» — 4:3 Б

    Решающим броском в буллитной серии отметился Мэтью Барзал, который в этой встрече также набрал 2 (1+1) очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Детройт» — 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Нюквист — 9 (бол., Ларкин, Ванек), 5:03 — 0:1. Бовилье — 10 (Барзал, Бэйли), 11:05 — 1:1. Дэйли — 2 (Бертуцци, Ванек), 19:46 — 1:2. Барзал — 4 (бол., Ли, Ледди), 51:03 — 2:2. Сизикас — 8 (Клаттербак, Мартин), 53:56 — 3:2. Ванек — 4 (Атанасиу, Крунвалль), 58:57 — 3:3Победный буллит: БарзалВратари: Грайсс — Бернье (58:03 — 58:18, 58:44 — 58:57)Штраф: 2 — 12Броски: 48 (10+15+21+2) — 21 (5+6+4+6)

    «Монреаль» — «Оттава» — 5:2

    По два балла за результативность в составе победителей набрали Еспери Котканиеми (1+1), Мэттью Пека (1+1) и Арттури Лехконен (0+2). Голкипер «Оттавы» Майк Маккенна отразил 42 броска из 46.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Оттава» — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
    Голы: Пека — 3, 3:39 — 1:0. Уайт — 9 (Ткачак), 3:59 — 1:1. Бедкер — 5 (Стоун), 29:11 — 1:2. Котканиеми — 4 (Лехконен, Питри), 42:06 — 2:2. Уэбер — 4 (Э. Шоу, Дано), 50:06 — 3:2. Байрон — 7 (Котканиеми, Лехконен), 53:37 — 4:2. Друэн — 11 (п.в., Доми, Пека), 57:31 — 5:2Вратари: Прайс — Маккенна (57:24 — 57:31)Штраф: 8 — 12Броски: 47 (12+16+19) — 18 (8+3+7)

    «Флорида» — «Торонто» — 4:3 ОТ

    Хет-трик в этой встрече сделал нападающий «Пантерз» Александр Барков.

    Форвард «Флориды» Евгений Дадонов сделал в этой игре результативную передачу, защитник «Мэйпл Ливз» Никита Зайцев также набрал 1 (0+1) очко.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)
    Голы: Барков — 12 (бол., Дадонов, Хоффман), 19:56 — 1:0. Юбердо — 9 (бол., Яндл, Хоффман), 28:03 — 2:0. Таварес — 20 (Гардинер, Райлли), 50:24 — 2:1. Марнер — 7 (Кадри, Зайцев), 56:21 — 2:2. Барков — 13 (Брауэр, Мальгин), 56:48 — 3:2. Марнер — 8 (Райлли, Гардинер), 58:20 — 3:3. Барков — 14 (Юбердо), 63:24 — 4:3Вратари: Луонго — Андерсен (57:42 — 58:20)Штраф: 20 — 10Броски: 33 (10+15+7+1) — 32 (8+10+14+0)

    «Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 Б

    Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу, которая перевела игру в овертайм. Этот гол стал для него 29-м в сезоне.

    Таким образом, российский форвард продлил результативную серию до 14 матчей. Результативная серия Овечкина — шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет.

    В серии буллитов (2:1) свои попытки в составе «Вашингтона» реализовали Евгений Кузнецов и Овечкин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Айкел — 11 (Райнхарт, Далин), 2:41 — 0:1. Коннолли — 7 (Смит-Пелли), 3:39 — 1:1. Врана — 10 (Кузнецов), 9:41 — 2:1. Айкел — 12 (бол., Далин, Ристолайнен), 22:25 — 2:2. Далин — 3 (бол., Скиннер, Райнхарт), 27:21 — 2:3. Овечкин — 29 (Бэкстрем, Орлов), 33:46 — 3:3Победный буллит: ОвечкинВратари: Копли — ХаттонШтраф: 10 — 12Броски: 38 (10+15+10+3) — 29 (8+9+5+7)

    «Коламбус» — «Анахайм» — 1:2 ОТ

    Дубль в этой встрече на счету нападающего Даниэля Стронга.

    Вратарь «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37-ти. Нападающий Артемий Панарин провел 24 минуты 49 секунд, завершив встречу с показателем «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Анахайм» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Нутиваара — 4 (Дженнер), 12:06 — 1:0. Спронг — 2 (Мэнсон), 15:56 — 1:1. Спронг — 3 (Хенрик), 61:19 — 1:2Вратари: Бобровский — ГибсонШтраф: 4 — 8Броски: 37 (11+10+16+0) — 22 (7+7+7+1)

    «Миннесота» — «Калгари» — 1:2

    Победная шайба в активе нападающего Мэттью Ткачака.

    «Флэймз» одержали 7-ю победу в 8-ми последних матчах. Команда догнала «Виннипег», лидирующий в Западной конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Калгари» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Джиордано — 5 (мен., Янковски), 12:03 — 0:1. Гринуэй — 5 (Гранлунд), 23:30 — 1:1. Ткачак — 14 (Нил, Броди), 48:45 — 1:2Вратари: Дубник (57:55) — РиттихШтраф: 21 — 23Броски: 35 (12+9+14) — 26 (6+14+6)

    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ

    Победная шайба на счету нападающего Фила Кессела.

    Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал результативную передачу, форвард «Кингз» Никита Щербак очков в этой игре не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Каллен — 3 (мен., Раст, Дж. Джонсон), 6:58 — 1:0. Раст — 5 (Кросби, Гюнтцель), 13:04 — 2:0. Маззин — 3 (Копитар, Иафалло), 23:22 — 2:1. Пирсон — 4, 28:29 — 3:1. Лафф — 7 (Вагнер, Даути), 30:06 — 3:2. Иафалло — 6 (бол., Кемпе, Маззин), 52:30 — 3:3. Кессел — 14 (бол., Малкин, Мяяття), 63:59 — 4:3Вратари: Мюррей — КуикШтраф: 6 — 6Броски: 36 (12+13+8+3) — 41 (15+9+13+4)
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