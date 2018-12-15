Олимпийская сборная России разгромила Швейцарию и выиграла Кубок Люцерна

Олимпийская сборная России
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Матч завершился крупной победой россиян со счетом 5:1.
В составе победителей отличились Денис Алексеев, Артем Зуб, Владимир Ткачев, Алексей Кручинин и Олег Ли. У швейцарцев единственную шайбу забросил Денис Холленштайн.
Кубок Люцерна. Финал
Швейцария — Россия (олимпийская) — 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)
Голы: Алексеев — 1 (Ткачев), 4:46 — 0:1. Холленштайн — 1 (бол.), 10:36 — 1:1. Зуб — 1 (Ильин, Рыков), 14:19 — 1:2. Ткачев — 1, 16:05 — 1:3. Кручинин — 1, 40:22 — 1:4. Ли — 1 (п.в.), 56:14 — 1:5Вратари: Дженони (55:48 — 56:14) — КоноваловШтраф: 6-14Броски: 32 (13+7+12) — 24 (9+6+9)
Напомним, ранее в полуфинале сборная России обыграла сборную Словакии со счетом 2:1. 0