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    Олимпийская сборная России обыграла команду Словакии

    Сборная России Сборная Словакии
    Олимпийская сборная России нанесла поражение команде Словакии в матче Кубка Люцерна.

    Олимпийская сборная России
    Олимпийская сборная России
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    Встреча, которая прошла в Швейцарии, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

    По голу в составе победителей на свой счет записали Владислав Провольнев и Александр Хохлачев.

    Проигравшие ответили единственным точным броском в исполнении Мартина Хована.

    Кубок Люцерна
    Россия (ол) — Словакия — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Провольнев — 1 (Федоров), 39:26 — 1:0. Хован — 1 (Лантоши), 39:42 — 1:1. Хохлачев — 2 (Алексеев), 54:30 — 2:1Вратари: Коновалов — Кошариштян (58:07 — 58:12, 58:38)Штраф: 4 — 8Броски: 26 (10+8+8) — 27 (11+11+5)

    14 декабря подопечные Олега Браташа встретятся с Австрией или Швейцарией. 0

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