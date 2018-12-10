«Автомобилист» обыграл «Спартак» в Екатеринбурге

Екатеринбургскийвзял верх над московским(4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голы на счету Алексея Василевского, Франсиса Паре, Артёма Гареева и Найджела Доуса.

«Спартак» ответил только точным броском Ильи Зубова.

Подопечные Андрея Мартемьянова одержали четвёртую подряд победу и укрепили свое лидерство в Восточной конференции. На их счету 63 очка в 38 матчах.

«Спартак» остался на пятом месте Запада с 42 баллами в 38 встречах.