ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей историиКак две замены перевернули финал Копа Либертадорес
  • 19:27
    • «Автомобилист» обыграл «Спартак» в Екатеринбурге
  • 17:35
    • Защитник «Рубина» включен в сборную недели по версии La Gazzetta dello Sport
  • 17:17
    • УЕФА назвал претендентов на попадание в символическую команду года
  • 16:36
    • Защита Мамаева обжаловала постановление о продлении ареста
  • 14:34
    • На матч «Реал» — ЦСКА назначены португальские судьи
    Все новости спорта

    «Автомобилист» обыграл «Спартак» в Екатеринбурге

    КХЛ Автомобилист Спартак
    Екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над московским «Спартаком» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей голы на счету Алексея Василевского, Франсиса Паре, Артёма Гареева и Найджела Доуса.

    «Спартак» ответил только точным броском Ильи Зубова.

    Подопечные Андрея Мартемьянова одержали четвёртую подряд победу и укрепили свое лидерство в Восточной конференции. На их счету 63 очка в 38 матчах.

    «Спартак» остался на пятом месте Запада с 42 баллами в 38 встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Василевский — 4 (бол., Секстон, Гареев), 26:33 — 1:0. Зубов — 9 (бол., Никонцев, Даугавиньш), 34:27 — 1:1. Паре — 13 (Вишневский), 35:59 — 2:1. Гареев — 3 (Хрипунов, Кучерявенко), 49:43 — 3:1. Доус — 19 (Мамкин, Бодров), 57:49 — 4:1Вратари: Коварж — ГудачекБроски: 31 (8+11+12) — 25 (10+6+9)Штраф: 2 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Йокерит» — «Салават Юлаев»
  • 2.52
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто уйдет на каникулы в хорошем настроении?
  • «Ахмат» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Вспомнит ли «Эвертон» о победах?
  • «Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Тампа-Бэй» Кучерова и Василевского одержит седьмую подряд победу
  • «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайба Голдобина и передача ЯковлеваПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 08:460
  • 13:19
    • Роналду надеется на переезд Месси в Италию
  • 13:07
    • Напавший на Глушакова фанат не хочет извиняться перед футболистом
  • 11:17
    • Акинфеев стал самым популярным человеком 2018 года по версии «Яндекса»
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» одолел «Уэску»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Премьер-лига уйдет на каникулы в Грозном
  • 3.62
    •
  • 20:00
    • Тедеско: В матче с «Локомотивом» обязательно будет ротация
  • 19:49
    • «Авангард» одержал волевую победу над «Магниткой»
  • 19:14
    • Бистрович: Будем умирать на поле в матче с «Реалом»
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 21:400
  • 11:03
    • Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»
  • 09:32
    • Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова
  • 18:02
    • «Милан» начала переговоры с нападающим «Сампдории»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие