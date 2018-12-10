«Автомобилист» обыграл «Спартак» в Екатеринбурге

«Автомобилист»
КХЛ
В составе победителей голы на счету Алексея Василевского, Франсиса Паре, Артёма Гареева и Найджела Доуса.
«Спартак» ответил только точным броском Ильи Зубова.
Подопечные Андрея Мартемьянова одержали четвёртую подряд победу и укрепили свое лидерство в Восточной конференции. На их счету 63 очка в 38 матчах.
«Спартак» остался на пятом месте Запада с 42 баллами в 38 встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Василевский — 4 (бол., Секстон, Гареев), 26:33 — 1:0. Зубов — 9 (бол., Никонцев, Даугавиньш), 34:27 — 1:1. Паре — 13 (Вишневский), 35:59 — 2:1. Гареев — 3 (Хрипунов, Кучерявенко), 49:43 — 3:1. Доус — 19 (Мамкин, Бодров), 57:49 — 4:1Вратари: Коварж — ГудачекБроски: 31 (8+11+12) — 25 (10+6+9)Штраф: 2 — 6