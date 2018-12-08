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    КХЛ. «Трактор» выиграл у «Сибири», «Магнитка» разбила «Спартак», «Слован» примет «Ак Барс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 декабря

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    «Сибирь» — «Трактор»
    «Сибирь» — «Трактор»
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    В субботу, 8 декабря, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
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    «Адмирал» — «Барыс» — 1:3

    «Адмирал» потерпел поражение от «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла на «Фетисов-Арене», завершилась со счетом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

    Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте, когда точный бросок нанес Константин Глазачев.

    Гости отыгрались на 16-й минуте усилиями Патриса Кормье. На 39-й минуте Даррен Диц принес «Барысу» минимальный перевес.

    Победную для гостей точку на 59-й минуте поставил Кормье, поразивший пустые ворота.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Глазачев — 9 (Вихарев, Кармашков), 2:15 — 1:0. Кормье — 12 (Бойд, Сведберг), 15:59 — 1:1. Дитц — 11 (Блэкер), 38:23 — 1:2. Кормье — 13 (п.в., Блэкер), 58:43 — 1:3Вратари: Красоткин (58:41 — 58:43) — КарлссонШтраф: 4 — 6Броски: 15 (8+2+5) — 25 (9+12+4)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 13-е место (20 очков), а «Барыс» — пятое (50 очков).

    «Сибирь» — «Трактор» — 1:2 ОТ

    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Новосибирске обыграл «Сибирь».

    Гости одержали победу в овертайме со счетом 2:1.

    В первом периоде Егор Дугин вывел гостей вперед, но во втором периоде Владимир Первушин счет сравнял.

    За пять секунд до конца овертайма победу гостям принёс гол Пола Щехуры.

    «Сибирь», у которого 28 очков, располагается на одиннадцатом месте Восточной конференции. «Трактор» (35 очков) — девятый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Дугин — 2 (Шаров), 7:28 — 0:1. Первушин — 3 (Зырянов), 35:39 — 1:1. Щехура — 9 (бол.), 64:55 — 1:2Вратари: Красиков — ДемченкоШтраф: 2-8Броски: 54 (17+18+13+6) — 23 (6+6+8+3)

    «Металлург» Мг — «Спартак» — 7:3

    Магнитогорский «Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хозяева выиграли со счетом 7:3.

    Хет-триком у победителей отметился Мэтт Эллисон. также у «Магнитки» забивали Ник Шор, Деннис Расмуссен, Григорий Дронов и Сергей Мозякин.

    Гости ответили голами Робина Ганзла, Ярослава Дыбленко и Ильи Зубова.

    «Металлург» набрал 52 очка и идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» (42 балла) располагается на пятой строчке Запада.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 7:3 (4:2, 2:1, 1:0)
    Голы: Ганзл — 7 (Калинин), 0:05 — 0:1. Шор — 2 (Язьков, Булирж), 4:56 — 1:1. Дыбленко — 3 (Цыплаков), 5:28 — 1:2. Расмуссен — 8 (бол., Антипин, Мозякин), 10:38 — 2:2. Дронов — 2 (Чибисов, Пакаринен), 13:47 — 3:2. Эллисон — 10 (Мозякин), 19:31 — 4:2. Мозякин — 13 (Кулемин, Эллисон), 23:24 — 5:2. Зубов — 8 (Гришин), 26:05 — 5:3. Эллисон — 11 (бол., Антипин, Мозякин), 31:54 — 6:3. Эллисон — 12 (Мозякин, Тимкин), 49:17 — 7:3Вратари: Кошечкин — Беспалов (Трушков, 13:47)Штраф: 10-4Броски: 23 (11+8+4) — 33 (11+12+10)

    «Торпедо» — «Нефтехимик»

    ХК «Сочи» — «Авангард»

    «Витязь» — «Динамо» М

    «Слован» — «Ак Барс»

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