КХЛ. «Трактор» выиграл у «Сибири», «Магнитка» разбила «Спартак», «Слован» примет «Ак Барс»

«Адмирал» — «Барыс» — 1:3
«Адмирал» потерпел поражение от «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла на «Фетисов-Арене», завершилась со счетом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте, когда точный бросок нанес Константин Глазачев.
Гости отыгрались на 16-й минуте усилиями Патриса Кормье. На 39-й минуте Даррен Диц принес «Барысу» минимальный перевес.
Победную для гостей точку на 59-й минуте поставил Кормье, поразивший пустые ворота.
В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 13-е место (20 очков), а «Барыс» — пятое (50 очков).
«Сибирь» — «Трактор» — 1:2 ОТ
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Новосибирске обыграл «Сибирь».
Гости одержали победу в овертайме со счетом 2:1.
В первом периоде Егор Дугин вывел гостей вперед, но во втором периоде Владимир Первушин счет сравнял.
За пять секунд до конца овертайма победу гостям принёс гол Пола Щехуры.
«Сибирь», у которого 28 очков, располагается на одиннадцатом месте Восточной конференции. «Трактор» (35 очков) — девятый.
«Металлург» Мг — «Спартак» — 7:3
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хозяева выиграли со счетом 7:3.
Хет-триком у победителей отметился Мэтт Эллисон. также у «Магнитки» забивали Ник Шор, Деннис Расмуссен, Григорий Дронов и Сергей Мозякин.
Гости ответили голами Робина Ганзла, Ярослава Дыбленко и Ильи Зубова.
«Металлург» набрал 52 очка и идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» (42 балла) располагается на пятой строчке Запада.
«Торпедо» — «Нефтехимик»
ХК «Сочи» — «Авангард»
«Витязь» — «Динамо» М