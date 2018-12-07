«Северсталь» усилилась нападающим

Череповецкаязаключила соглашение с форвардом

Евгений Бодров ХК «Северсталь» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Срок соглашения рассчитан до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний Бодров известен по выступлениям за «Ладу», «Спартак», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Сибирь». Новосибирский клуб был последним в его карьере до подписания контракта с «Северсталью».

В текущем сезоне Бодров провел 19 матчей, в которых забросил одну шайбу в матче с «Куньлунем» (6:5 Б) и сделал две результативные передачи. Форвард также является обладателем Кубка Гагарина-2010 в составе «Ак Барса». 0