«Автомобилист» в овертайме победил «Амур»

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над хабаровским(5:4 ОТ) в овертйме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Франсис Паре, еще пор разу отличились форварды Найджел Доус и Стефан Да Коста, а победная шайбу на счету защитника Дениса Бодрова.

За «Амур» шайбы забросили Игорь Руденков, Кирилл Рассказов, Вячеслав Ушенин и Томаш Загора.

«Автомобилист» набрал 59 очков и укрепился на первом месте на Восточной конференции. «Амур» располагается на 12-й строчке с 25 баллами.