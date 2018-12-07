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    «Автомобилист» в овертайме победил «Амур»

    КХЛ Амур Автомобилист
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (5:4 ОТ) в овертйме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    В составе победителей дубль оформил Франсис Паре, еще пор разу отличились форварды Найджел Доус и Стефан Да Коста, а победная шайбу на счету защитника Дениса Бодрова.

    За «Амур» шайбы забросили Игорь Руденков, Кирилл Рассказов, Вячеслав Ушенин и Томаш Загора.

    «Автомобилист» набрал 59 очков и укрепился на первом месте на Восточной конференции. «Амур» располагается на 12-й строчке с 25 баллами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:4 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 1:0)
    Голы: Паре — 10 (Секстон), 12:47 — 1:0. Доус — 18 (Голышев, Да Коста), 25:59 — 2:0. Руденков — 10 (Рассказов, Атюшов), 37:35 — 2:1. Паре — 11 (бол., Доус), 44:54 — 3:1. Рассказов — 3 (Йордан, Зогорна), 46:20 — 3:2. Вяч. Ушенин — 4 (бол., Йордан), 51:54 — 3:3. Да Коста — 16 (Бодров), 57:17 — 4:3. Зогорна — 5 (Руденков), 57:39 — 4:4. Бодров — 3, 61:46 — 5:4Вратари: Коварж — Мурыгин (Аликин, 6:19)Броски: 41 (11+13+12+5) — 30 (11+9+10+0)Штраф: 8 — 6
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