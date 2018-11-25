«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо»

разгромил минскоев матче регулярного чемпионата КХЛ.

Уфимцы выиграли со счетом 6:1.

В первом периоде «Салават» дважды отличился в большинстве усилиями Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена, а гости ответили шайбой Андрея Степанова.

Во втором периоде хозяева довели свое преимущество до разгромного благодаря голам Теэму Хартикайнена, Захара Арзамасцева и Дмитрия Кугрышева. А в третьем периоде Максим Майоров поставил точку в матче, забросив шайбу в меньшинстве.

Четыре результативные передачи в этой встрече на свой счет записал Линус Умарк.

«Салават Юлаев» набрал 39 очков и идет седьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.