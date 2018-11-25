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    «Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо»

    КХЛ Салават Юлаев Динамо Минск
    «Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев» — «Динамо» Мн
    «Салават Юлаев» — «Динамо» Мн
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    Уфимцы выиграли со счетом 6:1.

    В первом периоде «Салават» дважды отличился в большинстве усилиями Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена, а гости ответили шайбой Андрея Степанова.

    Во втором периоде хозяева довели свое преимущество до разгромного благодаря голам Теэму Хартикайнена, Захара Арзамасцева и Дмитрия Кугрышева. А в третьем периоде Максим Майоров поставил точку в матче, забросив шайбу в меньшинстве.

    Четыре результативные передачи в этой встрече на свой счет записал Линус Умарк.

    «Салават Юлаев» набрал 39 очков и идет седьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Бурдасов — 14 (бол., Хохряков), 11:29 — 1:0. Кемппайнен — 11 (бол., Ларсен, Умарк), 13:39 — 2:0. Степанов — 2 (Буйницкий, Ковыршин), 14:02 — 2:1. Хартикайнен — 8 (Семенов, Умарк), 29:26 — 3:1. Арзамасцев — 1 (Умарк, Кугрышев), 32:23 — 4:1. Кугрышев — 9 (Умарк, Кадейкин), 36:01 — 5:1. Майоров — 6 (мен., Сергеев, Кадейкин), 40:49 — 6:1Вратари: Метсола (Кареев, 52:01) — Карнаухов (Энрот, 40:00)Штраф: 12-12Броски: 28 (13+10+5) — 29 (12+12+5)
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