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    «Автомобилист» уступил «Ак Барсу»

    КХЛ Автомобилист Ак Барс
    «Автомобилист» потерпел поражение от «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

    В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке было забито сразу пять голов: у хозяев отличились Дэн Секстон, Ефим Гуркин и Найджел Доус, а у гостей — Иржи Секач и Пол Постма.

    На 50-й минуте казанская команда сравняла счет благодаря оформившему дубль Секачу. Спустя две минуты победную для гостей шайбу забросил Роб Клинкхаммер.

    Для команды из Екатеринбурга это поражение стало пятым в шести последних матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)
    Голы: Секач — 12 (Зарипов, Азеведо), 20:21 — 0:1. Секстон — 15 (бол., Бодров), 26:56 — 1:1. Гуркин — 1 (Секстон, Паре), 31:23 — 2:1. Постма — 6 (бол., Зарипов), 35:04 — 2:2. Доус — 15 (бол., Голышев), 39:36 — 3:2. Секач — 13 (Марков), 49:15 — 3:3. Клинкхаммер — 11 (бол., Зарипов, Азеведо), 51:45 — 3:4Вратари: Макаров (59:01) — ПодъяпольскийШтраф: 10 — 20Броски: 26 (10+12+4) — 35 (12+10+13)

    «Автомобилист» продолжает лидировать на Востоке (53 очка), «Ак Барс» идет третьим (47 очков). 0

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