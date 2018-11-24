«Автомобилист» уступил «Ак Барсу»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке было забито сразу пять голов: у хозяев отличились Дэн Секстон, Ефим Гуркин и Найджел Доус, а у гостей — Иржи Секач и Пол Постма.

На 50-й минуте казанская команда сравняла счет благодаря оформившему дубль Секачу. Спустя две минуты победную для гостей шайбу забросил Роб Клинкхаммер.

Для команды из Екатеринбурга это поражение стало пятым в шести последних матчах.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2) Голы: Секач — 12 (Зарипов, Азеведо), 20:21 — 0:1. Секстон — 15 (бол., Бодров), 26:56 — 1:1. Гуркин — 1 (Секстон, Паре), 31:23 — 2:1. Постма — 6 (бол., Зарипов), 35:04 — 2:2. Доус — 15 (бол., Голышев), 39:36 — 3:2. Секач — 13 (Марков), 49:15 — 3:3. Клинкхаммер — 11 (бол., Зарипов, Азеведо), 51:45 — 3:4Вратари: Макаров (59:01) — ПодъяпольскийШтраф: 10 — 20Броски: 26 (10+12+4) — 35 (12+10+13)

«Автомобилист» продолжает лидировать на Востоке (53 очка), «Ак Барс» идет третьим (47 очков). 0