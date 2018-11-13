Молодежная сборная России одержала победу в четвертом матче Суперсерии

Фрагмент матча
ФХР
В четвертой встрече подопечные Валерия Брагина разгромили сборную хоккейной лиги Онтарио (OHL) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).
Голы на свой счет записали Александр Романов, Павел Шэн, Александр Яремчук и Кирилл Слепец. В активе российского вратаря Павла Кочеткова «сухарь», он отразил все 23 броска.
Счет в серии стал равным — 2:2. 14 ноября россияне сыграют с командой юниорской лиги Квебека.
Россия U20 — Сборная OHL — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
Голы: Романов — 1 (Галимов), 0:57 — 1:0. Шэн — 3 (Ольшанский, Старков), 19:08 — 2:0. Яремчук — 1 (бол., Саморуков, Старков), 47:06 — 3:0. Слепец — 1 (Галимов, Ольшанский), 53:57 — 4:0Вратари: Кочетков — Джонс