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    Молодежная сборная России одержала победу в четвертом матче Суперсерии

    Сборная России Сборная Канады
    Молодежная сборная России U-20 продолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг.

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    В четвертой встрече подопечные Валерия Брагина разгромили сборную хоккейной лиги Онтарио (OHL) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

    Голы на свой счет записали Александр Романов, Павел Шэн, Александр Яремчук и Кирилл Слепец. В активе российского вратаря Павла Кочеткова «сухарь», он отразил все 23 броска.

    Счет в серии стал равным — 2:2. 14 ноября россияне сыграют с командой юниорской лиги Квебека.

    Россия U20 — Сборная OHL — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
    Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
    Голы: Романов — 1 (Галимов), 0:57 — 1:0. Шэн — 3 (Ольшанский, Старков), 19:08 — 2:0. Яремчук — 1 (бол., Саморуков, Старков), 47:06 — 3:0. Слепец — 1 (Галимов, Ольшанский), 53:57 — 4:0Вратари: Кочетков — Джонс
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