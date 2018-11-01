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    «Салават» уступил «Спартаку» в Уфе

    КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Уфимский «Салават Юлаев» уступил московскому «Спартаку» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев» — «Спартак»
    «Салават Юлаев» — «Спартак»
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    В составе победителей отличились Никита Филатов, Андрей Кутейкин, Анатолий Никонцев и Бен Максвелл.

    У хозяев шайбы забрасывали Йоонас Кемппайнен, Петр Хохряков и Антон Бурдасов.

    «Спартак» набрал 26 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У «Салавата» 31 очко и шестое место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
    Голы: Кемппайнен — 9 (бол., Умарк, Хартикайнен), 8:47 — 1:0. Хохряков — 4 (бол., Бурдасов), 21:10 — 2:0. Филатов — 3 (Хохлачев), 28:40 — 2:1. Кутейкин — 4 (Лещенко, Зубов), 30:04 — 2:2. Бурдасов — 12 (Арзамасцев), 31:11 — 3:2. Никонцев — 7, 48:58 — 3:3. Максвелл — 6 (мен., Никонцев), 52:27 — 3:4Вратари: Метсола (58:50) — ГудачекБроски: 32 (6+12+14) — 24 (5+12+7)Штраф: 2 — 14
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