Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений

Минское «Динамо»
«Динамо»
В составе победителей отличились Евгений Лисовец, Куинтон Хауден, Дмитрий Буйницкий и Денис Казионов.
Единственную шайбу у китайского клуба забросил Тэйлор Бек.
«Динамо» с 14 очками занимает последнее, 12-е место в Западной конференции. У «Куньлуня» 22 очка и десятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Лисовец — 3 (бол., Хенкель, Степанов), 34:54 — 1:0. Хауден — 4 (Пулккинен, Знахаренко), 36:53 — 2:0. Буйницкий — 3 (Волков, Дроздов), 43:26 — 3:0. Бек — 8 (Лаюнен, Граньяни), 51:18 — 3:1. Казионов — 4 (Хауден, Когалев), 54:17 — 4:1Вратари: Энрот — БрастБроски: 24 (6+12+6) — 31 (6+6+19)Штраф: 8 — 10