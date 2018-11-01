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    Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений

    КХЛ Динамо Минск Куньлунь Ред Стар
    Минское «Динамо» выиграло у «Куньлунь Ред Стар» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»
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    В составе победителей отличились Евгений Лисовец, Куинтон Хауден, Дмитрий Буйницкий и Денис Казионов.

    Единственную шайбу у китайского клуба забросил Тэйлор Бек.

    «Динамо» с 14 очками занимает последнее, 12-е место в Западной конференции. У «Куньлуня» 22 очка и десятое место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Лисовец — 3 (бол., Хенкель, Степанов), 34:54 — 1:0. Хауден — 4 (Пулккинен, Знахаренко), 36:53 — 2:0. Буйницкий — 3 (Волков, Дроздов), 43:26 — 3:0. Бек — 8 (Лаюнен, Граньяни), 51:18 — 3:1. Казионов — 4 (Хауден, Когалев), 54:17 — 4:1Вратари: Энрот — БрастБроски: 24 (6+12+6) — 31 (6+6+19)Штраф: 8 — 10
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