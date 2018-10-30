Рижское «Динамо» взяло верх над «Северсталью»

Фрагмент матча
ХК «Динамо» Рига
Встреча, которая прошла в Латвии, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Дважды за рижан отличился Лаурис Дарзиньш, еще один точный бросок нанес Матиас Мюттюнен.
Тимур Билялов записал на свой счет «сухарь», отразив 23 броска по воротам.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Дарзиньш — 4 (Редлихс, Майоне), 30:44 — 1:0. Дарзиньш — 5 (бол., Майоне, Виделль), 45:59 — 2:0. Мюттюнен — 7 (п.в., Павлов), 59:20 — 3:0Вратари: Билялов — Фурх (58:17 — 59:20)Штраф: 8 — 10Броски: 29 (8+13+8) — 23 (4+9+10)
В турнирной таблице Западной конференции рижское «Динамо» занимает седьмое место (21 очко), а «Северсталь» — 11-е (17 очков). 0