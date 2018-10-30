ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вишай ШривадданапрабхаГлубокая связь «Лестера» с Шривадданапрабхой. И дело не только в титуле
  • 22:47
    • ЦСКА нанес поражение «Сибири»
  • 22:34
    • СКА обыграл «Куньлунь» в Санкт-Петербурге
  • 20:37
    • Скаут «Манчестер Юнайтед» просматривал игрока «Спартака»
  • 20:13
    • Еськов рассудит «Динамо» и ЦСКА
  • 20:01
    • Бывший главный тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал»
    Все новости спорта

    Рижское «Динамо» взяло верх над «Северсталью»

    КХЛ Динамо Рига Северсталь
    Рижское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Латвии, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

    Дважды за рижан отличился Лаурис Дарзиньш, еще один точный бросок нанес Матиас Мюттюнен.

    Тимур Билялов записал на свой счет «сухарь», отразив 23 броска по воротам.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Дарзиньш — 4 (Редлихс, Майоне), 30:44 — 1:0. Дарзиньш — 5 (бол., Майоне, Виделль), 45:59 — 2:0. Мюттюнен — 7 (п.в., Павлов), 59:20 — 3:0Вратари: Билялов — Фурх (58:17 — 59:20)Штраф: 8 — 10Броски: 29 (8+13+8) — 23 (4+9+10)

    В турнирной таблице Западной конференции рижское «Динамо» занимает седьмое место (21 очко), а «Северсталь» — 11-е (17 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Автомобилист» — «Йокерит»
  • 1.70
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» едет на отдых в футбольную провинцию
  • «Редингхаузен» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Поклюют ли «Канарейки» «Вишен»?
  • «Борнмут» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Повторит ли «Лестер» успех в чемпионате?
  • «Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Результат матча в Казани разочаровал обе командыУпущенная «Спартаком» победа над «Рубином» — в нашем обзоре прессы 02:080
  • 19:19
    • СМИ: «Спартак» договорился с Кононовым
  • 16:59
    • Касаткина с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»
  • 15:29
    • Середняк АПЛ заинтересовался Чаловым
    «Зенит» — «Крылья Советов» Футбол «Зенит» Семака постепенно превращается в «Атлетико»Реакция спортивных СМИ на минимальную победу «Зенита» в Самаре 00:150
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Еще один турнир для «Баварии»
  • 2.88
    •
  • 23:25
    • Дубль Мины принес «Валенсии» победу над «Эбро»
  • 23:13
    • «Вольфсбург» вышел в 1/8 финала Кубка Германии
  • 22:58
    • Рижское «Динамо» взяло верх над «Северсталью»
    «Ванкувер» — «Миннесота» Хоккей НХЛ. «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Торонто» проиграл «Калгари»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 октября 09:000
  • 14:59
    • Медведев вышел во второй круг турнира в Париже
  • 14:45
    • Защитник «Милана» пропустит несколько месяцев
  • 11:48
    • Матч «Рубин» — «Спартак» посетил скаут «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие