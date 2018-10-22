«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби

«Спартак»
«Динамо»
В составе победителей отличились Никита Филатов, Александр Хохлачёв, Андрей Кутейкин и Каспарс Даугавиньш.
Авторами голов за «Динамо» стали Микка Койвисто и Владимир Брюквин.
Эта победа стала второй для «Спартака» после отставки главного тренера Вадима Епанчинцева. Под руководством Алексея Жамнова красно-белые ранее обыграли «Слован» (4:1).
После 21 игры «Спартак» занимает шестое место на Западе, «Динамо» располагается на 10-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы: Койвисто — 2 (Вишневский, Шипачев), 16:03 — 0:1. Филатов — 2 (бол., Карсумс, Калинин), 18:37 — 1:1. Брюквин — 2 (бол., Никулин, Бочаров), 36:08 — 1:2. Хохлачев — 8 (бол., Карсумс, Филатов), 41:17 — 2:2. Кутейкин — 2 (Григорьев, Лисин), 54:15 — 3:2. Даугавиньш — 6 (Лещенко), 56:14 — 4:2Вратари: Гудачек — Бочаров (58:21 — 58:33, 58:51 — 59:57)Броски: 34 (8+13+13) — 30 (10+9+11)Штраф: 17 — 13