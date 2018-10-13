«Ак Барс» разгромил «Сочи» в Казани

Хоккеисты «Ак Барса»
ХК «Ак Барс»
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведу, Роб Клинкхаммер, Данис Зарипов, Владимир Ткачев и Иржи Секач. Гости ответили на это голом Роберта Росена.
Казанцы замыкают тройку сильнейших в Восточной конференции, «Сочи» идет на пятом месте в Западной.
Следующий матч казанцы проведут дома 16 октября против финского «Йокерита», а ХК «Сочи» днем ранее сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Азеведо — 3 (Ландер, Секач), 10:30 — 1:0. Клинкхаммер — 7 (бол., Азеведо, Секач), 15:50 — 2:0. Росен — 7 (Йокипакка, О`Делл), 20:29 — 2:1. Зарипов — 3 (Юдин, Галиев), 31:12 — 3:1. Ткачев — 3 (Галиев, Зарипов), 33:58 — 4:1. Секач — 6 (Ландер, Марков), 46:33 — 5:1Вратари: Гарипов — Шикин (Барулин, 46:33)Штрафы: 2-2Броски: 30 (11+12+7) — 20 (6+8+6)