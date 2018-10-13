«Ак Барс» разгромил «Сочи» в Казани

на своем льду победилв матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведу, Роб Клинкхаммер, Данис Зарипов, Владимир Ткачев и Иржи Секач. Гости ответили на это голом Роберта Росена.

Казанцы замыкают тройку сильнейших в Восточной конференции, «Сочи» идет на пятом месте в Западной.

Следующий матч казанцы проведут дома 16 октября против финского «Йокерита», а ХК «Сочи» днем ранее сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».