«Амур» переиграл рижское «Динамо»

Хоккеист «Амура»
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Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
В первом периоде команды обменялись шайбами Кейда Фэрчайлда и Вячеслава Ушенина.
Победную шайбу «Амур» забросил во втором периоде — отличился Богдан Потехин.
«Амур» одержал вторую победу в шести матчах, набрал 4 очка и занимает одиннадцатое место на Востоке. У «Динамо» — 9 очков и третье место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Рига) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Фэрчайлд — 1 (бол., Дзиеркалс), 2:52 — 0:1. Вяч. Ушенин — 1 (Потехин), 6:15 — 1:1. Потехин — 1 (Йордан), 22:51 — 2:1Вратари: Аликин — Гудлевскис (58:34)Штраф: 10 — 6Броски: 24 (8+12+4) — 33 (12+5+16)