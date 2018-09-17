«Амур» переиграл рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигиобыграл рижское

Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В первом периоде команды обменялись шайбами Кейда Фэрчайлда и Вячеслава Ушенина.

Победную шайбу «Амур» забросил во втором периоде — отличился Богдан Потехин.

«Амур» одержал вторую победу в шести матчах, набрал 4 очка и занимает одиннадцатое место на Востоке. У «Динамо» — 9 очков и третье место на Западе.