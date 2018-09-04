ЦСКА уступил «Австомобилисту»

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над московским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет во втором периоде открыли гости — отличился нападающий ЦСКА Линден Вей.

В третьем периоде «Автомобилист» сравнял счёт и вышел вперёд благодаря шайбам Франсиса Паре и Александра Кучерявенко. А на последних минутах Илья Крикунов поразил пустые ворота ЦСКА.

После двух игр регулярного чемпионата у команды Андрея Мартемьянова две победы, у «армейцев» в двух играх одно поражение.