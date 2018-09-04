ЦСКА уступил «Австомобилисту»

ЦСКА
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Счет во втором периоде открыли гости — отличился нападающий ЦСКА Линден Вей.
В третьем периоде «Автомобилист» сравнял счёт и вышел вперёд благодаря шайбам Франсиса Паре и Александра Кучерявенко. А на последних минутах Илья Крикунов поразил пустые ворота ЦСКА.
После двух игр регулярного чемпионата у команды Андрея Мартемьянова две победы, у «армейцев» в двух играх одно поражение.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Голы: Вей — 2 (Марченко, Капризов), 23:35 — 0:1. Паре — 1 (бол., Секстон, Трямкин), 43:04 — 1:1. Кучерявенко — 2 (Крикунов), 54:53 — 2:1. Крикунов — 1 (бол., п.в.), 59:58 — 3:1Вратари: Коварж — Сорокин (59:34 — 59:58)Броски: 23 (5+8+10) — 31 (7+14+10)Штраф: 2 — 10