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    Билялетдинов: «Ак Барс» перегорел, Гарипов переволновался, стыдно всем

    Ак Барс СКА КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от СКА (1:6) в стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги.

    Зинэтула Билялетдинов
    Зинэтула Билялетдинов
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    СКА повторил рекорд КХЛ по самой крупной победе в первом матче сезона.

    «Мы готовились, но где-то перегорели. Допускали нелепые ошибки, после чего нам забивали. Ошибаться так нельзя. Соперник сильный, он нас наказывал.

    Что касается Свитова, то я думаю, что он ещё долго будет болеть у нас. Он выбыл надолго. Падакин только начал тренироваться, но он ещё не в форме.

    Игра Гарипова? Он переволновался. Слова Лукоянова? Лукоянов вам всё ответил. Не думаю, что только ему стыдно. Всем стыдно», — передаёт слова Билялетдинова «Чемпионат». 0

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