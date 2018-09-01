Билялетдинов: «Ак Барс» перегорел, Гарипов переволновался, стыдно всем

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от СКА (1:6) в стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги.

СКА повторил рекорд КХЛ по самой крупной победе в первом матче сезона.

«Мы готовились, но где-то перегорели. Допускали нелепые ошибки, после чего нам забивали. Ошибаться так нельзя. Соперник сильный, он нас наказывал.

Что касается Свитова, то я думаю, что он ещё долго будет болеть у нас. Он выбыл надолго. Падакин только начал тренироваться, но он ещё не в форме.

Игра Гарипова? Он переволновался. Слова Лукоянова? Лукоянов вам всё ответил. Не думаю, что только ему стыдно. Всем стыдно», — передаёт слова Билялетдинова «Чемпионат». 0