Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии ESPY

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»признан лучшим спортсменом года по версии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award).

В прошлом сезоне «столичные» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли, обыграв в финале «Вегас Голден Найтс» со счетом 4-1. 32-летний россиянин набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах и был признан MVP плей-офф.

Овечкин в споре за награду обошел баскетболиста Джеймса Хардена, бейсболиста Хосе Алтуве и игрока в американский футбол Тома Брэди. Также Овечкин был награжден призом как лучший игрок года в НХЛ.

Стоит отметить, что ранее ни один хоккеист не был удостоен этой премии.

Лучшей спортсменкой года стала сноубордистка Хлоя Ким из США. На ОИ в Пхенчхане американка стала обладательницей золотой медали в хафпайпе. Лучшей командой года признан бейсбольный клуб MLB «Хьюстон Асторс». В прошлом сезоне они стали чемпионами Главной лиги бейсбола.

