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    Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии ESPY

    Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award).

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
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    В прошлом сезоне «столичные» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли, обыграв в финале «Вегас Голден Найтс» со счетом 4-1. 32-летний россиянин набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах и был признан MVP плей-офф.

    Овечкин в споре за награду обошел баскетболиста Джеймса Хардена, бейсболиста Хосе Алтуве и игрока в американский футбол Тома Брэди. Также Овечкин был награжден призом как лучший игрок года в НХЛ.

    Стоит отметить, что ранее ни один хоккеист не был удостоен этой премии.

    Лучшей спортсменкой года стала сноубордистка Хлоя Ким из США. На ОИ в Пхенчхане американка стала обладательницей золотой медали в хафпайпе. Лучшей командой года признан бейсбольный клуб MLB «Хьюстон Асторс». В прошлом сезоне они стали чемпионами Главной лиги бейсбола.

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