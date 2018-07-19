Кулемин: Желание сыграть на Олимпиаде и выиграть — одна из целей

Нападающий магнитогорского «Металлурга»отметил, что мечтает сыграть на хоккейном олимпийском турнире в Пекине в 2022 году.

32-летний нападающий выиграл Суперлигу с «Металлургом» в 2007 году, а в 2008-м отправился в НХЛ, где стал игроком «Торонто Мэйпл Лифс», а затем «Нью-Йорк Айлендерс».

Спустя 10 лет форвард вернулся в родной город, заключив с уральцами трёхлетний контракт.

«Приехать на год раньше было невозможно, потому что у меня был действующий контракт на руках.

А на счет сожаления по Олимпиаде — там до последнего было непонятно: отпустят звезд НХЛ в Корею, или не отпустят.

Мы все надеялись, что через профсоюз игроков можно будет повлиять на решение руководства НХЛ. Но этого не произошло, к сожалению…

Конечно, цель выступить и победить на Играх у меня осталась. Буду стараться, чтобы в 2022 году быть в числе претендентов на поездку в Китай.

Сейчас многое зависит насколько профессионально можно распределять нагрузки, чтобы выступать как можно больше. Перед нами есть примеры хоккеистов, кто и до 40 и даже 45 лет играет.

Загадывать не будем, но мечта сыграть на Олимпиаде одна из приоритетных у меня», — приводит слова игрока пресс-служба «Магнитки». 0