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    Кулемин: Желание сыграть на Олимпиаде и выиграть — одна из целей

    Металлург Мг КХЛ Сборная России НХЛ
    Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин отметил, что мечтает сыграть на хоккейном олимпийском турнире в Пекине в 2022 году.

    Николай Кулемин
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    32-летний нападающий выиграл Суперлигу с «Металлургом» в 2007 году, а в 2008-м отправился в НХЛ, где стал игроком «Торонто Мэйпл Лифс», а затем «Нью-Йорк Айлендерс».

    Спустя 10 лет форвард вернулся в родной город, заключив с уральцами трёхлетний контракт.

    «Приехать на год раньше было невозможно, потому что у меня был действующий контракт на руках.

    А на счет сожаления по Олимпиаде — там до последнего было непонятно: отпустят звезд НХЛ в Корею, или не отпустят.

    Мы все надеялись, что через профсоюз игроков можно будет повлиять на решение руководства НХЛ. Но этого не произошло, к сожалению…

    Конечно, цель выступить и победить на Играх у меня осталась. Буду стараться, чтобы в 2022 году быть в числе претендентов на поездку в Китай.

    Сейчас многое зависит насколько профессионально можно распределять нагрузки, чтобы выступать как можно больше. Перед нами есть примеры хоккеистов, кто и до 40 и даже 45 лет играет.

    Загадывать не будем, но мечта сыграть на Олимпиаде одна из приоритетных у меня», — приводит слова игрока пресс-служба «Магнитки». 0

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