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    Cборная Чехии забросила шесть безответных шайб Франции

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии Сборная Франции
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Чехии одержала победу над командой Франции (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

    Дублями у чехов отметились Давид Пастрняк и Роман Горак. Ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Дмитрий Яшкин и Мартин Нечас.

    Сборная Чехии выиграла пятый матч из шести на чемпионате мира–2018. Команда закрепилась на третьей строчке группы A с 12 набранными очками. У занимающей второй место сборной России – 13 баллов и один матч в запасе.

    Франция потерпела четвёртое поражение в шести встречах и с шестью баллами занимает шестое место.

    В следующем матче Чехия сыграет против Австрии, а Франция встретится с командой Швейцарии.

    ЧМ-2018. Группа А
    Франция – Чехия – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)​
    Голы: Пастрняк — 3 (Крейчик), 3:41 — 0:1. Пастрняк — 4 (Яшкин), 7:58 — 0:2. Яшкин — 4 (Крейчик), 14:11 — 0:3. Горак — 2 (бол., Кубалик, Шулак), 21:37 — 0:4. Горак — 3 (Хитил, Скленичка), 27:41 — 0:5. Нечас — 2 (Крейчик, Полашек), 50:32 — 0:6.Вратари: Кеменье (Илонен, 27:41) — Риттих.Броски: 10 (6+3+1) — 55 (17+24+14).Штраф: 22 — 4.
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