Чехия по буллитам одолела Швейцарию

У Швейцарии шайбы забросили Грегори Хофман, Симон Мозер и Нино Нидеррайтер , оформивший дубль.

В составе чешской сборной точные броски в свой актив записали Доминик Кубалик, Михал Моравчик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик , также реализовавший победный буллит.

по буллитам обыграла(5:4 Б) в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.