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    Чехия по буллитам одолела Швейцарию

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная Чехии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Чехии по буллитам обыграла команду Швейцарии (5:4 Б) в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

    В составе чешской сборной точные броски в свой актив записали Доминик Кубалик, Михал Моравчик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик, также реализовавший победный буллит.

    У Швейцарии шайбы забросили Грегори Хофман, Симон Мозер и Нино Нидеррайтер, оформивший дубль.

    Чехия станет следующим соперником сборной России. Встреча состоится 10 мая.

    ЧМ-2018. Группа А
    Чехия – Швейцария – 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Нидеррайтер – 2 (бол., Хофманн), 11:13 – 0:1. Кубалик – 2 (бол., Нечас), 16:21 – 1:1. Хофманн – 1 (бол., Андригетто, Диас), 20:47 – 1:2. Мозер – 1 (Вермин, Мюллер), 22:07 – 1:3. Моравчик – 1 (Скленичка, Гика), 24:09 – 2:3. Нидеррайтер – 3 (бол., Мозер, Унтерзандер), 27:21 – 2:4. Яшкин – 2 (Моравчик, Нестрашил), 27:43 – 3:4. Ржепик – 1 (Кубалик), 34:26 – 4:4.Нереализованный буллит: Вермин (55:53, Швейцария).Победный буллит: Ржепик.Броски: 27 (5+7+6+9) – 30 (7+9+13+1).Вратари: Францоуз – Дженони.Штраф: 26 – 18.
    Одержит ли Чехия первую чистую победу на чемпионате мира?Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 8 мая
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