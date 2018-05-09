Чехия по буллитам одолела Швейцарию

В составе чешской сборной точные броски в свой актив записали Доминик Кубалик, Михал Моравчик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик, также реализовавший победный буллит.
У Швейцарии шайбы забросили Грегори Хофман, Симон Мозер и Нино Нидеррайтер, оформивший дубль.
Чехия станет следующим соперником сборной России. Встреча состоится 10 мая.
ЧМ-2018. Группа А
Чехия – Швейцария – 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Нидеррайтер – 2 (бол., Хофманн), 11:13 – 0:1. Кубалик – 2 (бол., Нечас), 16:21 – 1:1. Хофманн – 1 (бол., Андригетто, Диас), 20:47 – 1:2. Мозер – 1 (Вермин, Мюллер), 22:07 – 1:3. Моравчик – 1 (Скленичка, Гика), 24:09 – 2:3. Нидеррайтер – 3 (бол., Мозер, Унтерзандер), 27:21 – 2:4. Яшкин – 2 (Моравчик, Нестрашил), 27:43 – 3:4. Ржепик – 1 (Кубалик), 34:26 – 4:4.Нереализованный буллит: Вермин (55:53, Швейцария).Победный буллит: Ржепик.Броски: 27 (5+7+6+9) – 30 (7+9+13+1).Вратари: Францоуз – Дженони.Штраф: 26 – 18.