Самсонов: Буду привыкать новым условиям и начну в АХЛ

Голкиперрассказал о подписании трехлетнего контракта с

«В декабре мы встречались с Брайаном Маклелланом (генменеджером "Кэпс". – Прим. LiveSport.Ru) и договорились, что сначала буду привыкать новым условиям, и начну в АХЛ. В скором времени должны поднять в НХЛ.

Холтби и Грубауэр — вратари сильные. Хорошая конкуренция никому никогда не мешала. Буду бороться за место в составе. Какую роль выделят, с той и начну.

Всей семьей болеем за "Вашингтон" и смотрим все матчи "Кэпиталз". Верим, что ребята сломают, наконец, эту традицию и пройдут "Пингвинз".

Сейчас не хочу ребят отвлекать, у них плей-офф. Раньше общались с Кузей. Надеюсь, с Кубком Стэнли всех поздравлю (улыбается).

– Том Уилсон выходит в плей-офф в первой тройке, а недавно его дисквалифицировали за спорный силовой прием. С таким парнем в составе вратарю спокойнее?

Мостов с "Магниткой" не сжигал. Очень благодарен команде и Виктору Филипповичу (Рашникову. – Прим. LiveSport.Ru) и всем в клубе. С Геннадием Ивановичем расстались по-доброму, и выяснили все моменты.

Меня отпускают и ждут обратно домой. Отрабатывать на комбинате никому не придется (смеется)», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».