Организаторы юниорского ЧМ в России испортили исполнение гимна США

Организаторы юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18), который проходит в России, допустили ошибку во время включения гимнапосле матча против

После поединка в Челябинске организаторы одновременно включили гимны США и Словакии, после чего американский гимн был прерван, а хоккеисты сборной США исполнили его без музыки.

«Случилась техническая накладка, технический сбой на кубе. Там просто синхронно поднимается флаг и гимн играет. Так запрограммирован куб. В итоге две дорожки друг на друга наложились», — сказала «Чемпионату» пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина.

Как америквнцам испортили победу над Россией в Челябинске. Одновременно с гимном США играл словацкий #WM18Russia #U18Worlds pic.twitter.com/aBEhjKkOV5 — Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 26 апреля 2018 г.

Напомним, американцы обыграли россиян со счетом 5:1 и вышли в полуфинал турнира.