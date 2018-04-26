ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Организаторы юниорского ЧМ в России испортили исполнение гимна США

    Сборная США Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хоккеисты сборной США U-18
    На фото:Хоккеисты сборной США U-18
    Организаторы юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18), который проходит в России, допустили ошибку во время включения гимна США после матча против России.

    После поединка в Челябинске организаторы одновременно включили гимны США и Словакии, после чего американский гимн был прерван, а хоккеисты сборной США исполнили его без музыки.

    «Случилась техническая накладка, технический сбой на кубе. Там просто синхронно поднимается флаг и гимн играет. Так запрограммирован куб. В итоге две дорожки друг на друга наложились», — сказала «Чемпионату» пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина.


    Напомним, американцы обыграли россиян со счетом 5:1 и вышли в полуфинал турнира.

    Пройдет ли Россия США на ЮЧМ?Россия — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею U18 26 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 26/04
    • Российские хоккеисты уступили США в четвертьфинале юниорского ЧМ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Юниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • «Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Вишенка на торте. Билялетдинов и «Ак Барс» — с трофеем
  • 10-й сезон КХЛ завершился триумфом Казани
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Пройдет ли Россия США на ЮЧМ?
  • Россия — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею U18 26 апреля
  • 2,48
    •
  • Испанцы не станут рисковать
  • «Арсенал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 26 апреля
  • 1,96
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 22:02
    • Олимпийская сборная России справилась с Норвегией
  • 21:53
    • Анисимов вызван в сборную России
  • 21:18
    • Россия уступила Финляндии в Евротуре
  • 20:20
    • Чехия обыграла Канаду в заключительном четвертьфинале ЮЧМ
  • 20:07
    • Российские хоккеисты уступили США в четвертьфинале юниорского ЧМ
  • 16:09
    • Сборные Швеции и Финляндии пробились в полуфинал ЮЧМ
  • Будет ли овертайм в первом матче «Нэшвилла» и «Виннипега»?
  • «Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 28 апреля
    • 4,04Послезавтра в 03:00
  • 11:44
    • У «Амура» нет шансов сохранить Бывальцева
  • «Вегас» и «Сан-Хосе» могут сыграть от обороны
  • «Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 27 апреля
    • 2,27Завтра в 05:00
  • 11:27
    • Давыдов рассказал, почему Гарипова не вызвали в сборную России
  • «Вашингтон» и «Питтсбург» должны порадовать результативным матчем
  • «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 27 апреля
    • 1,76Завтра в 02:00
  • 11:16
    • Назаров удивлен отсутствию Гарипова в сборной России
  • 11:03
    • Кошечкин будет основным вратарем сборной России на ЧМ
  • 10:42
    • «Автомобилист» переманил Мартемьянова
  • 08:44
    • Матч «Динамо» — «СКА-Нева» — пятый по продолжительности в мировом хоккее
  • 08:33
    • Зайцев вызван в сборную России
  • 08:11
    • НХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона
  • 07:23
    • Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
  • НХЛ. «Бостон» одержал победу над «Торонто» в седьмом матче
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 26 апреля
    • 07:12
  • 23:20
    • Бобровский и Задоров не помогут сборной России на ЧМ-2018
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон