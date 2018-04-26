Российские хоккеисты уступили США в четвертьфинале юниорского ЧМ

Матч в Челябинске завершился поражением россиян со счетом 1:5.
Победу американцам принесли четыре шайбы в заключительном периоде встречи. При этом сборная США дважды забрасывала в пустые ворота.
У россиян единственную шайбу забросил Руслан Исхаков. В составе победителей отличились Коул Кауфилд, Джоэл Фэраби, Оливер Вальстрем, Якоб Вайс и Джек Хьюджес.
В полуфинале ЧМ сборная США встретится с командой Чехии.
Чемпионат мира U18. 1/4 финала
Россия – США – 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
Голы: Кауфилд — 1 (Вайс, Эмберсон), 8:47 — 0:1. Исхаков — 1, 22:26 — 1:1. Фэраби — 1 (мен., Стэстни), 52:55 — 1:2. Вальстрем — 1 (Хьюз, Стэстни), 57:22 — 1:3. Вайс — 1 (п.в.), 58:43 — 1:4. Хьюз — 1 (мен., п.в.), 59:53 — 1:5.Вратари: Мифтахов (58:34 — 58:43, 59:11 — 59:53) — Найт.Штраф: 2 — 6.Броски: 17 (6+6+5) — 41 (9+10+22).