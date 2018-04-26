Российские хоккеисты уступили США в четвертьфинале юниорского ЧМ

В полуфинале ЧМ сборная США встретится с командой Чехии.

У россиян единственную шайбу забросил Руслан Исхаков . В составе победителей отличились Коул Кауфилд, Джоэл Фэраби, Оливер Вальстрем, Якоб Вайс и Джек Хьюджес .

Победу американцам принесли четыре шайбы в заключительном периоде встречи. При этом сборная США дважды забрасывала в пустые ворота.

Матч в Челябинске завершился поражением россиян со счетом 1:5.

Россия — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею U18 26 апреля

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Пройдет ли Россия США на ЮЧМ? Россия — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею U18 26 апреля

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