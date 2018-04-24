Зыбин: Подстраховались, поэтому в овертайме выпускали двух защитников

Главный тренер сборной Россииподелился впечатлениями после матча со Словакией (6:5 Б) на юниорском чемпионате мира.

«Тяжелый матч получился матч. Начало было неплохим, имели преимущество, создали много моментов. Словаки играли на контратаке, и мы допустили ненужные удаления, пропустили гол, второй.

Тяжело было вывести из этого состояния. Взяли тайм-аут, попросили играть строже, нападающих возвращаться в оборону, играть по местам, крутить головой, потому что все шайбы из-под ворот.

Опять Михайлов удалился при счете 4:4, пропустили ненужный гол, нашли силы отыграться, но не смогли забить еще в концовке. Нас еще выручил Исаев, который помог выиграть.

Во время тайм-аута сказал, что матч не проигран, и что надо реализовать моменты и сыграть строже без удалений.

В овертайме выпускали двух защитников и одного нападающего, у нас это впервые, потому что мы ранее использовали двух форвардов, но подстраховались, потому что некоторые игроки в не очень хорошем состоянии.

Самое главное — защитник практически не проигрывает нападающему "один в один", может только в углу проиграть, когда идет улитка.

При разности скоростей два нападающих — здорово, но только когда сзади у тебя все в порядке. В этой игре пропустили много, поэтому решили подстраховаться», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».