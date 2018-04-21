Россиянин заключил контракт новичка с «Сан-Хосе»

Иван Чехович во время подписания контракта

На фото: Иван Чехович во время подписания контракта nhl.com

«Сан-Хосе» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с нападающим

Соглашение клуба НХЛ с 19-летним игроком вступит в силу с сезона 2018/19.

«В этом сезоне Иван очень результативно играл в "молодежке" и вышел на новый уровень, когда перешел в "Барракуду".

За короткий период в профессиональном хоккее он доказал, что способен выдержать темп, силовую борьбу и помог команде выйти в розыгрыш Кубка Колдера», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дуг Уилсон.

Чехович начал текущий сезон в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), где играл за команду «Бэ-Комо Драккар». В конце сезона нападающего перевели в фарм-клуб «Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуда».