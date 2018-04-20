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    «Спартак» продлил контракты с тремя игроками

    Спартак КХЛ
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    «Спартак» объявил о продлении контрактов с вратарем Андреем Сковронским и нападающими Евгением Сорокиным и Данилой Левановым.

    Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и будут действовать до 30 апреля 2019 года.

    Сковронский в этом сезоне МХЛ одержал 38 побед в 49 матчах регулярного сезона при коэффициенте надежности 1,86 и проценте отраженных бросков 92,3. В плей-офф он выиграл 3 матча из 6, отражая 91,5% бросков и пропуская 2,01 шайбы за игру.

    Сорокин забросил 16 шайб и сделал 32 результативные передачи в 66 матчах, Леванов набрал 22 (8+14) очка в 60 играх.


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