«Спартак» продлил контракты с тремя игроками

Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и будут действовать до 30 апреля 2019 года.
Сковронский в этом сезоне МХЛ одержал 38 побед в 49 матчах регулярного сезона при коэффициенте надежности 1,86 и проценте отраженных бросков 92,3. В плей-офф он выиграл 3 матча из 6, отражая 91,5% бросков и пропуская 2,01 шайбы за игру.
Сорокин забросил 16 шайб и сделал 32 результативные передачи в 66 матчах, Леванов набрал 22 (8+14) очка в 60 играх.
Хоккеисты 1998 года рождения — вратарь Андрей Сковронский и нападающие Евгений Сорокин и Данила Леванов — приняли контрактные предложения «Спартака». Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и истекают 30 апреля 2019 года. pic.twitter.com/oIKc4XTpq3— Спартак Москва (@spartak_hc) 20 апреля 2018 г.