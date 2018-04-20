«Спартак» продлил контракты с тремя игроками

«Спартак» объявил о продлении контрактов с вратареми нападающими

Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и будут действовать до 30 апреля 2019 года.

Сковронский в этом сезоне МХЛ одержал 38 побед в 49 матчах регулярного сезона при коэффициенте надежности 1,86 и проценте отраженных бросков 92,3. В плей-офф он выиграл 3 матча из 6, отражая 91,5% бросков и пропуская 2,01 шайбы за игру.

Сорокин забросил 16 шайб и сделал 32 результативные передачи в 66 матчах, Леванов набрал 22 (8+14) очка в 60 играх.