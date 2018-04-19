Трямкин: В «Ванкувере» Голдобина «поддушивают» — влияет «русский фактор»

Защитник «Автомобилиста», выступавший за «Ванкувер» с 2016 по 2017 год, отметил, что продолжает общаться с соотечественником

«С Колей Голдобиным поддерживаю контакт, созваниваемся, он доказывает, что хочет и может играть, рад за него. Где-то его все равно поддушивают, все равно влияет "русский фактор", этого не избежать», — цитирует ТАСС Трямкина.

В сезоне-2017/18 Голдобин принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 14 (8+6) очков при 6 минутах штрафного времени и показателе полезности «-14».

«Братья Седины ушли, они внесли огромный вклад в историю клуба, удивительные люди, которые играли 18 лет, не меняя команду. Теперь будет большой шанс проявить себя молодым ребятам, и, если "Ванкуверу" удастся взять на драфте первый или второй пик, это будет очень много значить, потому что команде нужен еще один молодой лидер, как Брок Бозер. Первыми идут Андрей Свечников и Расмус Далин, очень хорошие игроки», — добавил Трямкин.