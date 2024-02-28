В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Англии и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Челси» — «Лидс»

Футбол. Кубок Англии

Ранее «Челси» разочаровал фанатов в финале Кубка лиги. Синие не смогли завоевать трофей. Команда в решающей встрече в дополнительное время проиграла «Ливерпулю» (0:1).

До 1/8 финала «Челси» провел в Кубке Англии два матча. В 1/32 финала лондонцы разгромили «Престон» со счетом 4:0. А в 1/16 финала синие прошли «Астон Виллу». В Лондоне команды сыграли вничью 0:0, но в Бирмингеме столичный клуб победил 3:1.

Все прогнозы на футбол

У «Лидса» был похожий сценарий. В 1/32 финала команда в гостях забила три безответных гола в ворота «Петерборо Юнайтед». В 1/16 финала «Лидс» оказался сильнее «Плимута».

Букмекеры считают фаворитом «Челси». Однако гости создадут проблемы столичному коллективу. «Лидс» — один из претендентов на возвращение в АПЛ. Команды должны обменяться голами на «Стэмфорд Бридж».

Ставка: Обе команды забьют за 1.75.

«Интер» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

Ранее «Интер» в Серии А разгромил «Лечче» со счетом 4:0. Таким образом, миланский клуб добился 10-й победы кряду во всех турнирах. Стоит отметить, что на игру с «Лечче» Симоне Индзаги выставил не основной состав. В лазарете команды находятся Зоммер, Тюрам и Чалханоглу.

«Интер» очень комфортно лидирует в таблице Серии А. Клуб набрал 66 очков после 25 встреч. Отрыв от идущего вторым «Ювентуса» составляет 9 баллов.

«Аталанта» в минувшем туре прервала шестиматчевую победную серию. Но не поражением, а ничьей. Команда встречалась на «Сан-Сиро» с «Миланом», поединок закончился со счетом 1:1.

Одно из преимуществ «Аталанты» — не слишком загруженный график. Клуб не играет в еврокубках. В предстоящем матче у гостей есть шансы добиться успеха, учитывая лазарет «Интера».

Ставка: Победа «Интера» за 1.65.

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»

Футбол. Кубок Англии

У «Ливерпуля» очень плотный график. Ранее команда выиграла Кубок лиги, а теперь ей предстоит сыграть очередной матч. До этого жаловался на насыщенный календарь и наставник красных Юрген Клопп.

У мерсисайдского клуба травмированы Нуньес, Жота, Алиссон, Матип и другие игроки. Скорее всего, на поле не выйдет Салах. Клопп в сложившейся ситуации должен выпустить на игру резервистов.

«Саутгемптон» начал свой путь в Кубке Англии-2023/24 с разгромной победы над «Уолсоллом» (4:0). В 1/16 финала пришлось сложнее. «Святые» всё-таки прошли «Уотфорд», но одолели соперника со второй попытки в матче-переигровке.

У «Саутгемптона» в Чемпионшипе два поражения кряду. Однако на матч Кубка Англии у команды должен быть запредельный настрой. Фавориту не стоит рассчитывать на легкую прогулку.

Ставка: Победа «Саутгемптона» с форой (+1.5) за 1.55.

Общий коэффициент: 4.47.