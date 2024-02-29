В рамках 1/4 финала Кубка Португалии 29 февраля пройдет матч «Санта-Клара» — «Порту». Начало — 19:00 (мск). «Санта-Клара» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санта-Клара»

Турнирное положение: «Санта-Клара» в нынешнем сезоне борется за возвращение в элитный дивизион. На данный момент команда находится на 1 месте во втором по силе дивизионе.

При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 23 матче игроки клуба смогли забить всего лишь 35 мячей в ворота соперников, что маловато для лидера.

Последние матчи: поединок с «Порту» уже был начат, но прерван в середине первого тайма. Пока счет на табло 0:0.

Вообще, в 5 своих матчах «Санта-Клара» выиграла 4 раза при одном паритете. Да и выход в 1/4 Кубка страны явно идет в плюс к карме.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. Причем в свои ворота было пропущено 3 гола.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: сам выход в 1/4 финала Кубка для скромного клуба сродни подвигу. Да и проверить себя на фоне «Порту» — уже фактически экзамен.

Поединки против «Порту» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Санта-Клара» выиграла всего однажды, уступив в 3 встречах.

Более двух лет назад команда обыгрывала «драконов». Тогда в рамках Кубка лиги «Санта Клара» выиграла со счетом 3:1.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Команда забила 38 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 17.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего две победы. А вот проиграл «Порту» лишь «Ароке» (0:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне неудачно. Победы даются натужно, и пока непонятно, за счет чего удастся побороться за одно из двух первых мест.

При этом оборона «драконов» привычно действует монолитно. Пепе и компания редко дают соперникам огорчить себя.

В своем предыдущем поединке «Порту» снова потерял важнейшие очки. «Драконы» не сумели переиграть «Жил Висенте» (1:1).

И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Без трофеев «Порту» остаться не хочет!

Статистика для ставок

Поединок продолжится с 28-й минуты при счете 0:0

«Порту» в 3 своих последних матчах пропустил лишь 1 мяч

«Санта-Клара» не проигрывает уже 5 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 8.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.96 и 1.89.

Прогноз: «Порту» явно мотивирован выиграть Кубок Португалии, и уж точно будет активно атаковать.

«Драконы» наверняка сыграют на максимуме своих возможностей, да и соперник явно ниже классом.

Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники второй тайм завершат вничью.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.70