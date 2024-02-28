«Интер»
Турнирное положение: «Интер» занимает первое место в таблице Серии А. В его активе 63 забитых мяча, в пассиве — 12 пропущенных.
Команда на девять очков опережает своего ближайшего преследователя «Ювентуса», который сыграл на один поединок меньше, поэтому у лидера есть шанс обеспечить себе фактически чемпионский отрыв.
Интер — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре «нерадзурри» одержали очередную победу. На чужом поле они разгромили одного из аутсайдеров «Лечче» (4:0).
На сегодня у коллектива победная серия в 10 матчей во всех турнирах, так что с такой формой миланцев даже ничья будет для соперника за счастье.
Не сыграют: Сенси, Зоммер, Тюрам, Ачерби и Куадрадо — травмированы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в 12 последних поединках во всех турнирах «Интер» ни разу не проиграл при 11-ти победах и одной ничьей.
По ходу данной серии клуб также выиграл дома первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0), так что имеет все шансы выйти в следующий раунд.
Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды с 22 голами, что больше, чем у любого другого игрока Серии А в текущем сезоне, причем шесть из них стали решающими.
«Аталанта»
Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Аталанта» занимает пятое место с 46 очками и разницей мячей 48-24.
Команда на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов — четвертой строчки. При этом она находится в зоне Лиги Европы, опережая шестую строчку (зона Лиги конференций) на два балла.
Последние матчи: в предыдущем туре «бергамаски» потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с одним из лидеров «Миланом» (1:1).
Эта ничья прервала победную серию коллектива в шесть поединков во всех турнирах, так что у гостей отличная форма.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в 10 последних поединках в разных турнирах «Аталанта» не проиграла при восьми победах и двух ничьих.
Словом, клуб находится в великолепной форме, а вкупе с сильной мотивацией в виде стремления попасть в Лигу чемпионов, он представляет собой непростой тест для фаворита.
Полузащитник Тен Копмейнерс — лучший бомбардир команды с восемью голами в чемпионате Италии, что говорит о том, что в ее атаке угроза исходит от разных игроков, а не только форвардов.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Интера» его соперники не забивали
- в трех из четырех последних матчей как «Интера», так и «Аталанты» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Аталанты» забивали оба соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.05, победа «Аталанты» — в 5.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 2.05.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. В шести из семи последних матчей «Аталанты» забивала минимум два мяча.
«Интер» пропустил лишь в одном поединке из восьми последних, но сейчас на «Джузеппе Меацца» приедет непростой для него соперник.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: немногим более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Интер» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.15