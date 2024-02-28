«Интер» — «Аталанта». Это отложенный матч в рамках 21-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Интер» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» занимает первое место в таблице Серии А. В его активе 63 забитых мяча, в пассиве — 12 пропущенных.

Команда на девять очков опережает своего ближайшего преследователя «Ювентуса», который сыграл на один поединок меньше, поэтому у лидера есть шанс обеспечить себе фактически чемпионский отрыв.

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Последние матчи: в предыдущем туре «нерадзурри» одержали очередную победу. На чужом поле они разгромили одного из аутсайдеров «Лечче» (4:0).

На сегодня у коллектива победная серия в 10 матчей во всех турнирах, так что с такой формой миланцев даже ничья будет для соперника за счастье.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Сенси, Зоммер, Тюрам, Ачерби и Куадрадо — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 12 последних поединках во всех турнирах «Интер» ни разу не проиграл при 11-ти победах и одной ничьей.

По ходу данной серии клуб также выиграл дома первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0), так что имеет все шансы выйти в следующий раунд.

Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды с 22 голами, что больше, чем у любого другого игрока Серии А в текущем сезоне, причем шесть из них стали решающими.

«Аталанта»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Аталанта» занимает пятое место с 46 очками и разницей мячей 48-24.

Команда на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов — четвертой строчки. При этом она находится в зоне Лиги Европы, опережая шестую строчку (зона Лиги конференций) на два балла.

Последние матчи: в предыдущем туре «бергамаски» потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с одним из лидеров «Миланом» (1:1).

Эта ничья прервала победную серию коллектива в шесть поединков во всех турнирах, так что у гостей отличная форма.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 10 последних поединках в разных турнирах «Аталанта» не проиграла при восьми победах и двух ничьих.

Словом, клуб находится в великолепной форме, а вкупе с сильной мотивацией в виде стремления попасть в Лигу чемпионов, он представляет собой непростой тест для фаворита.

Полузащитник Тен Копмейнерс — лучший бомбардир команды с восемью голами в чемпионате Италии, что говорит о том, что в ее атаке угроза исходит от разных игроков, а не только форвардов.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Интера» его соперники не забивали

в трех из четырех последних матчей как «Интера», так и «Аталанты» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Аталанты» забивали оба соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.05, победа «Аталанты» — в 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. В шести из семи последних матчей «Аталанты» забивала минимум два мяча.

«Интер» пропустил лишь в одном поединке из восьми последних, но сейчас на «Джузеппе Меацца» приедет непростой для него соперник.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: немногим более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.15