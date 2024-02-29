Матч «Атлетик» — «Атлетико» пройдет 28 февраля в рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании, начало — 23:30 (мск). «Атлетик» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Путь в полуфинал: «Атлетик» вышел в полуфинал благодаря победам над «Руби» (2:1), «Кайоном» (3:0), «Эйбаром» (3:0), «Алавесом» (2:0) и «Барселоной» (4:2).

В первом матче против «Атлетико» баски победили со счетом 1:0 на выезде, поэтому теперь могут позволить себе сыграть дома даже вничью, чтобы выйти в финал.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре испанской Ла Лиги на чужом поле потерпел крупное поражение от «Бетиса» (1:3).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию команды в шесть поединков во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих.

Не сыграют: Берчиче, Йерай, Иньиго Лекуэ, Эррера — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в семи последних матчах во всех турнирах команда потерпел лишь одно поражение, выиграв четырежды и дважды сыграв вничью.

Благодаря такой форме «Атлетик» занимает пятую позицию испанской Ла Лиги с отставанием лишь в три очка от зоны Лиги чемпионов.

Горка Гурусета — лучший бомбардир команды в Примере с 10 голами. Еще один мяч он забил в Кубке Испании.

«Атлетико»

Путь в 1/8 финала: «Атлетико» вышел в полуфинал благодаря победам над «Луго» (3:1), «Реалом» (4:2) и «Севильей» (1:0).

В первом матче против «Атлетика» мадридцы не только не смогли победить на своем поле, а и вовсе потерпели поражение со счетом 0:1, так что теперь им необходима только победа на выезде.

Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги «Матрасники» на чужом поле сыграли в результативную ничью с «Альмерией» (2:2).

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу, а еще по одному разу он потерпел поражение и сыграл вничью.

Не сыграют: Витоло, Лемар, Пауло, Аспиликуэта и Гриманн — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах во всех турнирах «Атлетико» одержал только одну победу при трех поражениях и двух ничьих.

Клуб занимает четвертую строчку в Ла Лиге с отрывом в три очка от пятой позиции, которая уже не является лигочемпионской, и которую занимает... «Атлетик».

Альваро Мората — с 13 голами лучший бомбардир команды в Ла Лиге, где занимает пятое место в списке снайпером. В Кубке Испании текущего сезона он забил еще один мяч.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Атлетика» забивала только одна команда

в шести из семи последних матчей «Атлетик» не проиграл в четырех из шести последних матчей «Атлетико» было забито меньше 2,5 голов.



Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Атлетико» — в 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.17 и 1.70.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забьет. Баскам в этой игре достаточно сыграть даже вничью 0:0, чтобы выйти в финал.

Тем временем, в четырех из пяти последних матчей гостей также не забивала хотя бы одна команда.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Атлетик» победит за 2.40.