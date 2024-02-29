В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 29 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Считаясь одним из фаворитов на первое место в Восточной конференции в преддверии сезона, «Ак Барс» закончил кампанию лишь на четвертой позиции, набрав 84 очка, но пропустив при этом меньше остальных — 140 голов.

Последние матчи: Неделями ранее «Ак Барс» добился трех побед, за которыми последовал ряд поражений. В целом, данная статистическая модель для казанцев стала нормой последних месяцев.

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Во второй половине февраля команда Зинэтулы Билялетдинова проиграла «Металлургу» Мг (1:2) и «Локомотиву» (2:4), но закончить регулярку смогла в хорошем настроении благодаря победам над «Амуром» (4:2) и «Адмиралом» (4:2) на «Татнефть-Арене».

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Форвард Дмитрий Яшкин — единственная потеря «Ак Барса» на данный момент.

Состояние команды: В конце регулярного сезона казанцы пытались наладить игру в обороне, которая являлась их главной проблемой.

Добившись определенных успехов в данном направлении, команда по-прежнему нестабильна в больших матчах. Сохранился ли этот дискомфорт в плей-офф — только предстоит выяснить.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Последние месяцы регулярного сезона «Автомобилист» провел в борьбе за финальное распределение мест в середине таблицы Востока. В определенный момент он претендовал на четвертую строчку, которая досталась «Ак Барсу».

По итогам 68 матчей екатеринбуржцы оказались пятыми в конференции, набрав 82 очка и отстав от казанцев на 2 балла. Шестой «Трактор» «Автомобилист» обошел на 2 балла.

Последние матчи: Концовку регулярного сезона клуб с Урала провел с неплохими для себя результатами, одержав четыре победы в пяти заключительных встречах.

Последнее его поражение датировано 20 февраля. На гостевом катке команда Николая Заварухина уступила «Авангарду» (2:4). В следующих матчах «Автомобилист» одержал верх над «Барысом» (4:1) и «Локомотивом» (2:0).

Не сыграют: Нападающие Анатолий Голышев и Стефан Да Коста пропустят этот матч из-за травм.

Состояние команды: В плей-офф серию «Автомобилист» входит качестве твердого середняка, готового доставить трудности команде уровня «Ак Барса» в одном-двух встречах, однако его конкурентоспособность вдолгую ставится под сомнение.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в пяти матчах из последних шести на «Татнефть-Арене»

Четыре гостевые встречи «Автомобилиста» из шести предыдущих закончились поражением

Только в одной игре из шести последних на домашнем льду казанцы пропустили больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.59, ничья — в 4.50, а победа «Автомобилиста» — в 5.05.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

Прогноз: Перед кубковой кампанией казанцы набрались уверенности в игре с командами из середины или нижней части таблицы чемпионата, а также обрели уверенность в обороне.

На упомянутых двух опорах «Ак Барс» планирует начать серию, которая на старте должна стать успешной с учетом того, насколько комфортно команде Билялетдинова на домашнем льду.

Ставка: «Ак Барс» победит + ТМ 6.5 за 1.87.

Прогноз: В последних играх, имевших турнирное значение, «Ак Барс» пытался действовать максимально надежно в обороне, лишая соперников возможностей создавать остроту.

По такому же шаблону казанцы постараются сыграть и с «Автомобилистом», осознавая, насколько опасными могут быть атаки команды Заварухина, когда та нащупает уязвимые зоны соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 1.5 за 1.92.