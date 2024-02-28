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    У Медведева будут проблемы в матче против Сонего?

    Медведев — Сонего. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Дубае 28 февраля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Лоренцо Сонего Прогнозы на ATP
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    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 18:00 мск. Медведев — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Даниил наконец-то провел первый матч после Открытого чемпионата Австралии, который получился для него чересчур энергозатратным.

    Именно по этой причине Медведев не поехал ни в Доху, ни в Роттердам, несмотря на то, что ему надо было защищать там прошлогодние титулы.

    В Дубае российский теннисист начал с победы над Александром Шевченко, который с недавних пор представляет Казахстан.

    Медведеву хватило двух сетов для победы над бывшим соотечественником — 6:3, 7:5.

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    При этом стоит отметить, что теннис Даниила не впечатлил в этом матче, что, в принципе, не должно удивлять, возвращение после большой паузы редко бывает простым.

    Сонего

    Лоренцо в первом раунде выиграл у индийца Сумита Нагала — 6:4, 5:7, 6:1.

    Несмотрия на то, что соперник только недавно дебютировал в топ-100, недооценивать его ни в коем случае нельзя. В январе в этом лично убедился Александр Бублик, проигравший Нагалу в первом круге Australian Open.

    У Сонего тоже были некоторые проблемы, но решающий сет он все-таки провел почти идеально.

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    Благодаря этой победе итальянец прервал серию из трех поражений. Перед этим он проиграл Карлосу Алькарасу в Мельбурне и не выиграл ни одного матча в Роттердаме и Дохе.

    В новом сезоне Сонего еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Сонего букмекеры предлагают за 6.35.

    Прогноз: в прошлом году Даниил обыграл Лоренцо в Монте-Карло со счетом 6:3, 6:2, а в Аделаиде итальянец не смог доиграть матч против россиянина из-за судорог, снявшись при счете 6:7, 1:2. Скорее всего, Медведев выиграет, но, как и в матче с Шевченко, встреча получится нервной.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Медведев — Сонего: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на теннис. У Медведева будут проблемы в матче против Сонего?
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