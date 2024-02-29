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    Лиссабонское дерби будет осторожным?

    «Спортинг» — «Бенфика». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Бенфика»
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    Анхель Ди Мария
    В рамках 1/2 финала Кубка Португалии 29 февраля пройдет матч «Спортинг» — «Бенфика». Начало — 23:45 (мск). «Спортинг» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 03 Марта 2024 года
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    «Спортинг»

    Турнирное положение: «Спортинг» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте.

    При этом атака команды выглядит просто-таки блестяще. В 22 матчах игроки клуба смогли забить 63 мяча в ворота соперников.

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    Последние матчи: в своем последнем поединке лиссабонцы не сумели победить. «Спортинг» удовлетворился ничьей с «Риу Аве» (3:3).

    Вообще, в 5 своих матчах «Спортинг» выиграл 3 раза при 2 паритетах. К тому же до финала Кубка осталось сделать всего два шага.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 14 мячей. Причем в свои ворота было пропущено 5 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: лиссабонцам нынче сложно. Победы даются натужно, да и «Бенфика» постепенно прибавляет в чемпионате.

    Поединки против «Бенфики» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Спортинг» выиграл всего однажды, уступив в 2 встречах.

    Причем «Спортинг» не обыгрывал «орлов» уже два года. А вот последняя очная встреча была проиграна со счетом 1:2.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «орлы» в нынешнем сезоне как всегда сражаются за самые высокие места. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

    Команда забила 56 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 15.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды три победы при двух паритетах. Да и вообще, «орлы» постепенно набирают обороты.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается весьма успешно. Кроме высших целей в чемпионате и Кубке Португалии, «Бенфика» пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.

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    При этом оборона «орлов» привычно действует монолитно. В 23 поединках чемпионата пропущено всего 15 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Бенфика» снова показала себя во всей красе. «Орлы» уверенно переиграли «Портимоненсе» (4:0).

    И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Да и вообще, «орлы» сейчас выглядят увереннее земляков.

    Статистика для ставок

    • Последняя виктория «Спортинга» в дерби случилась еще 2 года назад

    • «Бенфика» не проигрывает с начала ноября

    • «Спортинг» не проигрывает уже 7 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.76 и 2.07.

    Прогноз: Обе команды прекрасно обороняются, так что ждать голепада в этой встрече явно не стоит.

    В этой встрече соперники вряд ли будут особо рисковать, так что больше 2 мячей на двоих забить не должны.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из оппонентов так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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    «Спортинг» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на футбол. Лиссабонское дерби будет осторожным?
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