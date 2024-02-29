В рамках 1/2 финала Кубка Португалии 29 февраля пройдет матч «Спортинг» — «Бенфика». Начало — 23:45 (мск). «Спортинг» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Спортинг» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте.

При этом атака команды выглядит просто-таки блестяще. В 22 матчах игроки клуба смогли забить 63 мяча в ворота соперников.

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Последние матчи: в своем последнем поединке лиссабонцы не сумели победить. «Спортинг» удовлетворился ничьей с «Риу Аве» (3:3).

Вообще, в 5 своих матчах «Спортинг» выиграл 3 раза при 2 паритетах. К тому же до финала Кубка осталось сделать всего два шага.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 14 мячей. Причем в свои ворота было пропущено 5 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: лиссабонцам нынче сложно. Победы даются натужно, да и «Бенфика» постепенно прибавляет в чемпионате.

Поединки против «Бенфики» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Спортинг» выиграл всего однажды, уступив в 2 встречах.

Причем «Спортинг» не обыгрывал «орлов» уже два года. А вот последняя очная встреча была проиграна со счетом 1:2.

«Бенфика»

Турнирное положение: «орлы» в нынешнем сезоне как всегда сражаются за самые высокие места. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

Команда забила 56 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 15.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды три победы при двух паритетах. Да и вообще, «орлы» постепенно набирают обороты.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается весьма успешно. Кроме высших целей в чемпионате и Кубке Португалии, «Бенфика» пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.

При этом оборона «орлов» привычно действует монолитно. В 23 поединках чемпионата пропущено всего 15 мячей.

В своем предыдущем поединке «Бенфика» снова показала себя во всей красе. «Орлы» уверенно переиграли «Портимоненсе» (4:0).

И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Да и вообще, «орлы» сейчас выглядят увереннее земляков.

Статистика для ставок

Последняя виктория «Спортинга» в дерби случилась еще 2 года назад

«Бенфика» не проигрывает с начала ноября

«Спортинг» не проигрывает уже 7 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.76 и 2.07.

Прогноз: Обе команды прекрасно обороняются, так что ждать голепада в этой встрече явно не стоит.

В этой встрече соперники вряд ли будут особо рисковать, так что больше 2 мячей на двоих забить не должны.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из оппонентов так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.16