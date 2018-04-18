Определилился состав сборной России на юниорский чемпионат мира

огласила окончательный составна чемпионат мира, который завтра стартует в Челябинске и Магнитогорске.

Вратари: Амир Мифтахов («Ирбис», Казань), Даниил Исаев («Локо», Ярославль), Михаил Исаев («Ладья», Тольятти);

Защитники: Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба – «Локо», Ярославль), Даниил Журавлев ( «Ирбис», Казань), Александр Романов («Красная Армия», Москва), Данила Галенюк («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), Никита Охотюк («Оттава 67», Оттава, Канада), Егор Замула («Калгари Хитмен», Калгари, Канада);

Нападающие: Руслан Исхаков, Максим Соркин (оба – «Красная Армия», Москва), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба – «Динамо», Санкт-Петербург), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба – «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Павел Дорофеев, Егор Спиридонов (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Владислав Михайлов (МХК «Динамо», Москва), Семён Кизимов («Ладья», Тольятти), Василий Подколзин («Витязь», Подольск), Дмитрий Завгородний («Римуски Осеаник», Римуски, Канада).

Ранее стало известно, что ФХР выступила с заявлением, в котором сообщила, что клуб «Бэрри Колтс» (OHL) не отпускает форварда Андрея Свечникова в юниорскую сборную России для участия в чемпионате мира.