Федоров: Счет в серии с «Ак Барсом» по игре

Член наблюдательного совета ЦСКАотметил, что команда достойно провела второй матч финала Кубка Гагарина против(1:2).

Казанцы повели в серии 2-0, третий матч состоится в Москве 18 апреля.

«Во второй игре мы намного лучше действовали. Немножко начало упустили. Но Сорокин оказался на высоте.

Ну а так – в большинстве одну забили, однако во втором периоде три большинства не реализовали. Были моменты, шайба ходила по ленточке, но не забили. Все нормально, в принципе.

Единственное – надо самим забивать. В финале надо самим забивать. Соперники в финале никогда тебе ничего не подарят. Счет в серии по игре, хотя хотелось одну победу увезти отсюда.

Но в этом нет ничего такого сверхъестественного. Домашние стены нам помогут сыграть немножко по-другому», — приводит слова Федорова «Спорт-Экспресс».