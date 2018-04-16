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    Федоров: Счет в серии с «Ак Барсом» по игре

    ЦСКА Ак Барс КХЛ
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    Сергей Федоров
    На фото:Сергей Федоров
    Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Федоров отметил, что команда достойно провела второй матч финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:2).

    Казанцы повели в серии 2-0, третий матч состоится в Москве 18 апреля.

    «Во второй игре мы намного лучше действовали. Немножко начало упустили. Но Сорокин оказался на высоте.

    Ну а так – в большинстве одну забили, однако во втором периоде три большинства не реализовали. Были моменты, шайба ходила по ленточке, но не забили. Все нормально, в принципе.

    Единственное – надо самим забивать. В финале надо самим забивать. Соперники в финале никогда тебе ничего не подарят. Счет в серии по игре, хотя хотелось одну победу увезти отсюда.

    Но в этом нет ничего такого сверхъестественного. Домашние стены нам помогут сыграть немножко по-другому», — приводит слова Федорова «Спорт-Экспресс».

    Сравняет ли ЦСКА счет в серии с «Ак Барсом»?«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 16 апреля
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