23 апреля в 1/8 финала плей-офф Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Нахда» и «Аль-Ахед». Начало игры — в 19:00 мск. «Аль-Нахда» — «Аль-Ахед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Нахда»

Турнирное положение: «Аль-Нахда» нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Сейчас команда пребывает на 2 месте турнирной таблице чемпионата Омана.

При этом «Аль-Нахда» на 14 очков отстает от лидера чемпионата. Да и выиграла команда только в 9 матчах из 16.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. «Аль-Нахда» минимально уступила «Аль-Ахеду».

Причем в 5 своих последних матчах «Аль-Нахда» выиграла трижды. В них команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

А вот в Кубке АФК команда мотивирована пробраться как можно дальше. Правда, с ливанцами ей придется очень непросто.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит монолитно. Вот только поражение от ливанцев в первой встрече несколько удручает.

Наверняка «Аль-Нахда» постарается сыграть на своих козырях. Да и родные стены явно должны помочь оманцам.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться забить быстрый мяч. «Аль-Нахда» наверняка будет агрессивно атаковать.

«Аль-Ахед»

Турнирное положение: «Аль-Ахед» в нынешнем сезоне несколько пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 2 месте.

Притом, что «Аль-Ахед» отстает от лидера всего на один пункт. Да и пропустила команда лишь 10 мячей в 18 матчах.

Последние матчи: в последнем своем поединке чемпионата команда снова победила. «Аль-Ахед» сумела одолеть «Бурж» (1:0).

Да и вообще, две победы кряду явно окрылили ливанский клуб. Причем в них команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Наверняка «Аль-Ахед» грезит мечтой пробиться в следующий этап турнира. Да и ресурсы для этого у ливанцев имеются.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Ахед» выглядит вполне прилично. Да и тылы ливанцев неприступны.

В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. Забили ливанцы 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Притом, что «Аль-Ахед» обладает весьма приличным составом. Да и молодые игроки отлично вписались в общий игровой рисунок.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Аль-Ахед» явно постарается, как минимум, не уступить.

Статистика для ставок

«Аль-Ахед» выиграл в 2 своих последних матчах

«Аль-Ахед» пропустил всего 10 мячей в 18 матчах своего чемпионата

Обе команды в среднем забивают фактически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Нахда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 2.73, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 3.34 и 1.26.

Прогноз: Оманцы наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать.

«Аль-Нахда» постарается отыграть гандикап в один мяч, так что ждем от оманцев смелых атакующих акций.

Ставка: Победа «Аль-Нахды» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.34