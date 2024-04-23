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    Сумеют ли оманцы отыграть минимальный гандикап?

    «Аль-Нахда» — «Аль-Ахед». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок АФК, 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Нахда» — «Аль-Ахед»
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    «Аль-Нахда»
    23 апреля в 1/8 финала плей-офф Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Нахда» и «Аль-Ахед». Начало игры — в 19:00 мск. «Аль-Нахда» — «Аль-Ахед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аль-Нахда»

    Турнирное положение: «Аль-Нахда» нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Сейчас команда пребывает на 2 месте турнирной таблице чемпионата Омана.

    При этом «Аль-Нахда» на 14 очков отстает от лидера чемпионата. Да и выиграла команда только в 9 матчах из 16.

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. «Аль-Нахда» минимально уступила «Аль-Ахеду».

    Причем в 5 своих последних матчах «Аль-Нахда» выиграла трижды. В них команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    А вот в Кубке АФК команда мотивирована пробраться как можно дальше. Правда, с ливанцами ей придется очень непросто.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит монолитно. Вот только поражение от ливанцев в первой встрече несколько удручает.

    Наверняка «Аль-Нахда» постарается сыграть на своих козырях. Да и родные стены явно должны помочь оманцам.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться забить быстрый мяч. «Аль-Нахда» наверняка будет агрессивно атаковать.

    «Аль-Ахед»

    Турнирное положение: «Аль-Ахед» в нынешнем сезоне несколько пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 2 месте.

    Притом, что «Аль-Ахед» отстает от лидера всего на один пункт. Да и пропустила команда лишь 10 мячей в 18 матчах.

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    • Последние матчи: в последнем своем поединке чемпионата команда снова победила. «Аль-Ахед» сумела одолеть «Бурж» (1:0).

    Да и вообще, две победы кряду явно окрылили ливанский клуб. Причем в них команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

    Наверняка «Аль-Ахед» грезит мечтой пробиться в следующий этап турнира. Да и ресурсы для этого у ливанцев имеются.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Ахед» выглядит вполне прилично. Да и тылы ливанцев неприступны.

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    В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. Забили ливанцы 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Притом, что «Аль-Ахед» обладает весьма приличным составом. Да и молодые игроки отлично вписались в общий игровой рисунок.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Аль-Ахед» явно постарается, как минимум, не уступить.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Ахед» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Ахед» пропустил всего 10 мячей в 18 матчах своего чемпионата

    • Обе команды в среднем забивают фактически 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Нахда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 2.73, а победа оппонента — в скромные 4.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 3.34 и 1.26.

    Прогноз: Оманцы наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать.

    «Аль-Нахда» постарается отыграть гандикап в один мяч, так что ждем от оманцев смелых атакующих акций.

    Ставка: Победа «Аль-Нахды» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.34

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Нахда» — «Аль-Ахед» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли оманцы отыграть минимальный гандикап?
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